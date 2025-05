Hình ảnh đầu tiên về lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại vùng Viễn Đông Nga

Your browser does not support the video tag.

Xem video một số hình ảnh về lễ diễu binh tại Kamchatka, Viễn Đông của Nga vào ngày 9/5/2025. Nguồn: TASS.

Theo đó, tại Kamchaka, lễ diễu binh bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương, tức là 1 giờ sáng theo giờ Moskva. Khoảng 1.100 người đã cùng nhau tham gia các hoạt động diễu hành theo đội hình qua quảng trường chính của thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky.

Bên cạnh đó, tại chương trình kỷ niệm cũng sẽ diễn ra các buổi hòa nhạc và các sự kiện liên quan. Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Kamchatka sẽ kết thúc bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Trong khi đó, lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva sẽ bắt đầu lúc 10 giờ ngày 9/5 theo giờ địa phương, tức là 14 giờ ngày 9/5, theo giờ Việt Nam và dự kiến kéo dài trong 2 giờ.

Lực lượng tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ bao gồm quân nhân Nga cũng như quân nhân từ các quốc gia có quan hệ hữu nghị với Nga. Trong danh sách 13 đoàn quân đội nước ngoài tham gia sự kiện trọng đại này, có đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo truyền thống, chương trình Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sẽ bao gồm các nội dung: Rước quốc kỳ Nga và cờ Chiến thắng đến Quảng trường Đỏ; Tổng thống Vladimir Putin phát biểu; một phút mặc niệm tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại; các lực lượng tham gia duyệt binh cùng màn trình diễn hoành tráng của các phương tiện chiến đấu trên bộ hiện đại, có trong trang bị của Quân đội Nga. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga sẽ có màn trình diễn trên Quảng trường Đỏ.

Theo quy định, các lực lượng tham gia duyệt binh bắt đầu di chuyển từ phố Nizhnie Mnevniki. Từ đó, họ di chuyển dọc theo đường cao tốc Zvenigorodskoe đến trạm Barrikadnaya. Sau đó dọc theo Quảng trường Triumfalnaya và phố Tverskaya qua Quảng trường Manezhnaya đến Quảng trường Đỏ.

Trong quá trình diễn ra Lễ duyệt binh, người dân có thể đứng dọc theo tuyến đường xe quân sự di chuyển. Tuy nhiên, người dân sẽ không thể đỗ xe ở khu vực gần Điện Kremlin hoặc xuống ở ga tàu điện ngầm gần nhất. Trước và sau Lễ duyệt binh, một số quảng trường và ga tàu điện ngầm sẽ đóng cửa. Một số tuyến phố cũng bị cấm đường.

Tổng cộng, hơn 10.000 người sẽ tham gia vào lễ duyệt binh năm nay - một sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm chiến thắng, mà còn thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nước Nga.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người tham gia duyệt binh và khách mời đến Moskva vào dịp lễ 9/5, các lực lượng vũ trang Nga và Bộ Quốc phòng nước này đang thực hiện mọi nỗ lực cần thiết.

Cơ quan an ninh Nga cũng đã tăng cường giám sát việc sử dụng các thiết bị bay không người lái và nghiêm cấm người dân đốt pháo hoa.

Tác giả: Bình Thanh

Nguồn tin: Báo Tin tức