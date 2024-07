Hình ảnh chạm vào vạn trái tim: Chiến sĩ tiêu binh tay gấp cờ Tổ Quốc, mắt ngấn lệ

Có những thời khắc sẽ đi vào lịch sử, có những khoảnh khắc sẽ chỉ còn tồn tại qua những tấm hình, thước phim,... Có cả những điều khi đã đi qua vẫn sẽ còn đọng lại trong ký ức của rất nhiều người. Bởi khi một trái tim lớn ngừng đập, có hàng triệu trái tim thổn thức hướng về.

Chiều nay đúng 13h ngày 26/7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành tại Nhà Tang lễ Quốc gia - Số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cũng từ giây phút này, tất cả mọi người dường như đều gác lại công việc cá nhân, lặng lẽ dõi theo hành trình đưa tiễn Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí trang nghiêm, thương tiếc bao trùm mọi nơi, có những tiếc nấc nghẹn ngào khi nghe đọc lời điếu, lời cảm tạ từ gia quyến.

Bên cạnh những hình ảnh xúc động, một khoảnh khắc khác trong Lễ truy điệu cũng chạm đến trái tim của rất nhiều người, đang được các bạn trẻ chia sẻ trên các nền tảng. Đó là khi các chiến sĩ tiêu binh bắt đầu làm nhiệm vụ, cử hành lễ di quan. Người ôm di ảnh, người nâng huân huy chương và người được giao trọng trách gấp lá cờ Tổ Quốc đang phủ trên linh cữu của Tổng Bí thư.

Khoảnh khắc gấp lá cờ Tổ Quốc của chiến sĩ tiêu binh khiến nhiều người xúc động

Your browser does not support the video tag.

Dù đôi mắt cũng ngấn lệ, trực trào nhưng các chiến sĩ trong đội tiêu binh vẫn nghiêm trang hoàn thành nhiệm vụ (Nguồn: VTV1)

Hình ảnh người chiến sĩ nghiêm trang làm nhiệm vụ, mặt ngẩng cao, tay cẩn thận gấp từng nếp Quốc kỳ bỗng khiến nhiều người rưng rưng òa khóc. Bởi trên gương mặt của người chiến sĩ tiêu binh ấy, đôi mắt cũng đang ngấn lệ nhưng phải kìm nén để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khoảnh khắc này gây xúc động mạnh với nhiều người theo dõi Lễ truy điệu vì cảm nhận rõ sự thiêng liêng, chân thành trong từng hành động thực hiện nghi lễ của đội tiêu binh.

Những hình ảnh được cộng đồng mạng ghi lại và chia sẻ trên các nền tảng

Được biết, người đảm nhận trọng trách gấp lá cờ Việt Nam này là Thiếu úy Hoàng Văn Trung (Sinh năm 1999, Thanh Hóa), hiện đang công tác tại Đoàn Nghi lễ Quân đội, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua, Hoàng Văn Trung cũng là một trong các chiến sĩ cầm cờ khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Trên mạng xã hội, rất nhiều bạn trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ, gửi lời cảm ơn đến chiến sĩ Hoàng Văn Trung cũng như đồng đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, không ít người thể hiện sự nể phục, ấn tượng vì sự trang nghiêm khi thực hiện công việc cao cả dù trong lòng cũng đang buồn thương, xúc động vô hạn.

Phúc Hoàng, một bạn trẻ xem toàn bộ Lễ Truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình chia sẻ: “Mình xem ở công ty, khi máy quay lia tới khoảnh khắc này, mình bật khóc. Ấn tượng với người lính tiêu binh nén xúc động, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn có thể nghiêm trang gấp gọn gàng lá cờ, mặt nhìn thẳng về phía trước với đầy sự tự hào. Các đồng chí khác cũng tương tự, mình thật sự ngưỡng mộ họ”.

Còn Thùy Linh bày tỏ: “Đây sẽ là khoảnh khắc không bao giờ quên của người lính tiêu binh này khi anh được vinh dự bước lên gấp lá cờ Tổ Quốc. Và cũng sẽ là hình ảnh in dấu mãi trong lòng mình cũng như các bạn trẻ khác hôm nay. Cảm xúc thật khó tả, chỉ biết ơn các chiến sĩ vì hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Cảm ơn rất nhiều”.

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn