Những sản phẩm nào được đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt heo bị bệnh dịch tả châu Phi?

Cơ quan chức năng lấy mẫu các sản phẩm - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện hơn 130 tấn thịt heo chứa bệnh dịch tả heo châu Phi được đưa vào nhà máy của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm từ thịt heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi đã được sản xuất thành phẩm để cung ứng ra thị trường.

Cơ quan chức năng xác định trong nhiều tháng liền, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã thu mua thịt heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng chục tấn thịt heo và thành phẩm từ thịt heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã niêm phong kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Đáng chú ý như tại kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng phát hiện 790kg thịt heo nạc của Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, ở số 6/6/89 đường Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng) và trên 484kg thịt heo nạc của Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, ở thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc, TP Hải Phòng).

Cơ quan chức năng cũng phát hiện trên 132.000kg thịt heo nạc do Bùi Đức Trọng (sinh năm 1979, ở số 8/26/90/191 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) mua của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt, bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Đặc biệt, có nhiều thịt heo đã được chế biến như trên 4.141kg chả giò rế và trên 3.285kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt heo do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, được xác định dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Ngoài ra còn có trên 13.661kg bì xô heo đông lạnh, do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long và hàng nghìn hộp pate hiệu Cột Đèn Hải Phòng.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện trên 130 tấn thực phẩm có chứa bệnh dịch tả heo châu Phi được đưa vào nhà máy của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 12-9-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Pate Cột Đèn Hải Phòng của Halong Canfoco - Ảnh: Đồ hộp Hạ Long

Ngày 24-12-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP khởi tố 9 bị can gồm Bùi Đức Trọng (sinh năm 1979, trú đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, trú đường Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1980, trú TDP Tiên Xá 2, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1977, trú thôn Đồng Vị, xã Đông Hưng, Hưng Yên);

Đinh Thị Nghị (sinh năm 1982, trú thôn Quang Trung, xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (sinh năm 1968, trú thôn Trần Phú, xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (sinh năm 1975, trú thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên);

Nguyễn Gia Đạt (sinh năm 1971, trú thôn Kim Ngọc 3, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, trú thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

