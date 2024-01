Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về bữa ăn bán trú

Giờ ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Nội dung trên được nêu rõ tại công văn "Tăng cường kiểm tra, quản lý công tác tổ chức bữa ăn học đường và vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục" do Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành.

Theo đó, các trường phải đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn và cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căng tin trong trường học phải bảo đảm an toàn theo quy định, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Thủ trưởng đơn vị trường học cũng là người chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý, cơ quan thẩm quyền trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại đơn vị và tăng cường dinh dưỡng hợp lý cho học sinh.

Trách nhiệm của các trường là cần tự kiểm tra, giám sát quá trình chế biến, tiếp phẩm cũng như giá thành của từng bữa ăn của học sinh hằng ngày; thường xuyên giám sát cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp; thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn, căng tin trong trường học.

Bên cạnh đó, nhà trường cần phát huy vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh trong ban chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường.

Ban chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bữa ăn học đường.

Cũng trong công văn này, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết từ tháng 1-2024, sở sẽ kiểm tra công tác quản lý bữa ăn học đường. Nội dung là kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bữa ăn học đường đảm bảo an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý.

Theo kế hoạch, từ tháng 1 đến tháng 4-2024, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ kiểm tra các đơn vị gồm: Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, Trường THPT Trưng Vương, Trường THPT Thanh Đa, Phòng GD-ĐT quận 4, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Trần Khai Nguyên, Phòng GD-ĐT quận Bình Tân, Trường THPT Gia Định và Trường THPT Tân Phong.

Tác giả: MỸ DUNG

Nguồn tin: tuoitre.vn