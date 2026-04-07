Hiệu trưởng, hiệu phó trường đại học phải có trình độ tiến sĩ trở lên

Giảng viên tại Đại học Công thương TP.HCM. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 17/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đối với người đứng đầu và cấp phó tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, trong đó nêu rõ yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm và năng lực quản lý.

Theo thông tư, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phải đáp ứng tiêu chuẩn chung gồm phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để điều hành công việc; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và năng lực xây dựng, triển khai chiến lược phát triển nhà trường. Đối với cơ sở công lập, các vị trí này còn phải đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và quy định của Đảng, pháp luật về viên chức quản lý.

Với cơ sở giáo dục đại học, hiệu trưởng bắt buộc có trình độ tiến sĩ, uy tín chuyên môn và ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu phù hợp. Đồng thời, hiệu trưởng phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương; có năng lực lãnh đạo, quản trị và khả năng huy động nguồn lực phát triển nhà trường.

Phó hiệu trưởng đại học cũng phải có trình độ tiến sĩ ở lĩnh vực phù hợp. Riêng các trường đào tạo ngành đặc thù như nghệ thuật, ngôn ngữ, văn hóa nước ngoài hoặc thể dục thể thao (chiếm từ 70% quy mô đào tạo), yêu cầu tối thiểu là trình độ thạc sĩ. Vị trí này cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phó trưởng đơn vị trở lên và có năng lực phụ trách các lĩnh vực chuyên môn.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hiệu trưởng trường cao đẳng phải có trình độ thạc sĩ trở lên, trong khi hiệu trưởng trường trung cấp và trung học nghề yêu cầu trình độ đại học. Ngoài ra, ứng viên phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý ở cấp trưởng đơn vị hoặc tương đương, cùng năng lực lãnh đạo, phát triển và huy động nguồn lực.

Phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ thạc sĩ (đối với trường cao đẳng) hoặc đại học (đối với trường trung cấp, trung học nghề), kèm theo tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phó trưởng đơn vị và năng lực phát triển các lĩnh vực được phân công.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: znews.vn