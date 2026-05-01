Ô tô bốc cháy khi dừng đổ xăng, 2 người t.ử v.o.n.g

Vào khoảng 15h30 ngày 1/5, tại cây xăng 90 của Petrolimex(thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy xe ô tô BKS 92A-265... do Võ Nguyễn Duy A (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khi ô tô dừng tại khu vực trụ bơm xăng để đổ xăng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ phần đuôi xe, nhanh chóng bao trùm phương tiện và lan sang trụ bơm. Phát hiện vụ việc, nhân viên cây xăng cùng người dân xung quanh đã lập tức triển khai dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, trên xe có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy, phần đuôi xe ô tô bị thiêu rụi, khiến 2 nạn nhân ngồi hàng ghế sau không qua khỏi.

Hậu quả, 2 người ngồi hàng ghế sau trên xe tử vong, là Trần Hữu T. (SN 2009, trú thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và Dương Anh K. (SN 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền). Vụ cháy cũng làm chiếc ô tô bị thiêu rụi một phần, hư hỏng 1 trụ bơm xăng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an và các đơn vị chức năng đã khẩn trương có mặt, triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân