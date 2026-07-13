Hiện trường kinh hoàng vụ cháy quán bar khiến ít nhất 27 người thiệt mạng ở Bangkok, rất nhiều thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh

Hiện trường thương tâm

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán bar ở khu vực Lat Phrao, thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào gần nửa đêm 12/7. Ngoài ra còn có hàng chục người bị thương, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch. Lực lượng chức năng cho biết phần lớn các nạn nhân được phát hiện tử vong tập trung tại khu vực nhà vệ sinh của quán.

Theo truyền thông Thái Lan, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 12/7 (giờ địa phương) tại quán Rong Beer Na Lat Phrao, gần ngõ Lat Phrao 1, quận Chatuchak, Bangkok. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ từ nhiều đơn vị đã được điều động đến hiện trường để khống chế đám cháy và cứu các nạn nhân.

Đến khoảng 0h30 ngày 13/7, sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng tiến vào bên trong để kiểm tra hiện trường. Toàn bộ kết cấu bên trong quán bar đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại đống tro tàn.

Điều khiến lực lượng cứu hộ đau xót nhất là phát hiện nhiều thi thể nằm tập trung trên lối đi dẫn đến nhà vệ sinh và bên trong khu vực nhà vệ sinh của quán. Theo nhận định ban đầu, khi đám cháy bùng phát, hệ thống điện bị ngắt khiến không gian chìm trong bóng tối. Nhiều khách không nhìn thấy lối thoát nên chạy về phía nhà vệ sinh để tìm nơi trú ẩn, trước khi bị ngạt khói và tử vong do hỏa hoạn.

Ngoài các trường hợp thiệt mạng, còn có nhiều người bị thương nặng và bị thương nhẹ đã được các đội cứu hộ đưa đến những bệnh viện lân cận để cấp cứu.

Thủ tướng Thái Lan trực tiếp có mặt tại hiện trường

Khoảng 1h sáng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp đến hiện trường cùng lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, lực lượng pháp y và các đơn vị điều tra để kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ cũng như khám nghiệm tử thi.

Phát biểu với báo giới, ông Anutin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong thảm kịch xảy ra giữa trung tâm Bangkok. Ông cho biết kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy phần lớn nạn nhân được phát hiện tại khu vực nhà vệ sinh. Cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ cháy và thu thập lời khai từ những người sống sót cũng như ban nhạc biểu diễn tại quán.

Theo Thủ tướng Thái Lan, nhiều nạn nhân có dấu hiệu tử vong do hít phải khói độc. Công tác nhận dạng vẫn đang được tiến hành với sự phối hợp của thân nhân các nạn nhân. Một số điện thoại của người gặp nạn vẫn còn hoạt động, lực lượng chức năng đã tiếp nhận các cuộc gọi từ người thân và ghi nhận thông tin phục vụ việc xác minh danh tính.

Lời kể về khoảnh khắc kinh hoàng

Qua lời kể của một thành viên ban nhạc, đám cháy dường như bắt nguồn từ khu vực tủ điện (cầu dao) trên sân khấu. Sau khi xuất hiện khói, toàn bộ hệ thống điện trong quán bất ngờ bị cắt, tiếp đó là một tiếng nổ lớn rồi lửa nhanh chóng lan rộng. Trong lúc hỗn loạn, phần lớn khách bên trong đồng loạt chạy về phía sau tòa nhà, nơi có khu vực nhà vệ sinh.

Người này cũng cho biết bên trong quán không có lối thoát hiểm được bố trí rõ ràng, khiến việc thoát nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Cơ quan Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) cập nhật đến sáng 13/7 cho biết đã xác nhận 27 người tử vong, gồm 9 nam và 18 nữ.

Về số người bị thương, báo cáo mới nhất ghi nhận 18 trường hợp vẫn đang được điều trị, gồm 8 ca nguy kịch (mức đỏ), 7 ca bị thương trung bình (mức vàng) và 3 ca bị thương nhẹ (mức xanh). Các nạn nhân đã được chuyển đến nhiều bệnh viện tại Bangkok để điều trị.

Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và tiến hành nhận dạng toàn bộ các nạn nhân.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn