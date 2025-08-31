YouTube tung tính năng mới hứa hẹn tăng vọt thu nhập cho nhà sáng tạo

Trong một động thái nhằm tăng cường khả năng kiếm tiền cho các nhà sáng tạo nội dung, YouTube vừa thông báo đang thử nghiệm một tính năng hoàn toàn mới mang tên "Gift Goals". Công cụ này được kỳ vọng sẽ giúp các buổi livestream trở nên sôi động hơn và gia tăng đáng kể doanh thu cho các YouTuber.

YouTube từ lâu đã cung cấp nhiều cách để kiếm tiền, từ quảng cáo, hội viên kênh cho đến Super Chat. Giờ đây, "Gift Goals" sẽ bổ sung một phương thức tương tác và kêu gọi hỗ trợ trực quan hơn, đặc biệt hiệu quả trong các buổi phát trực tiếp.

YouTube tung thêm tính năng giúp nhà sáng tạo dễ kiếm thêm thu nhập.

Tính năng mới này là sự kết hợp và nâng cấp từ hai cơ chế đã có:

- Quà tặng (Gifts): Người xem có thể mua tiền ảo để gửi tặng các món quà hoạt hình độc đáo, xuất hiện ngay trên màn hình livestream của nhà sáng tạo.

- Mục tiêu (Goals): Tương tự như "Goals for Super Chats", nhà sáng tạo nay có thể đặt ra một mục tiêu công khai cho số lượng Gifts mà họ muốn nhận được trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ, một streamer có thể đặt mục tiêu: "Hãy giúp mình đạt 10.000 Rubies để nâng cấp micro mới nhé!" Mục tiêu này sẽ hiển thị công khai, cho phép toàn bộ khán giả cùng theo dõi tiến độ và chung tay "donate" để giúp nhà sáng tạo hoàn thành mục tiêu. Các nhà sáng tạo cũng có thể hứa hẹn về một màn ăn mừng đặc biệt khi mục tiêu được hoàn thành, qua đó tăng cường sự tương tác và hứng thú cho người xem.

Động thái này cho thấy YouTube đang rất chú trọng vào việc phát triển các công cụ kiếm tiền trực tiếp từ người hâm mộ, một xu hướng đang rất thành công trên các nền tảng cạnh tranh như TikTok Live. Bằng cách tạo ra một mục tiêu rõ ràng, "Gift Goals" không chỉ giúp nhà sáng tạo kiếm tiền nhanh hơn mà còn biến người xem trở thành một phần của hành trình phát triển kênh.

Hiện tại, "Gift Goals" vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ giới hạn cho các buổi livestream theo chiều dọc trên di động của các nhà sáng tạo tại Mỹ. Tuy nhiên, YouTube khẳng định sẽ sớm chia sẻ kế hoạch mở rộng tính năng này ra toàn cầu trong tương lai. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho cộng đồng YouTuber Việt Nam và trên toàn thế giới.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn