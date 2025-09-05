Hậu vận viên mãn của nam nghệ sĩ Việt 59 tuổi chưa từng làm chú rể, là con nguyên thứ trưởng

Quốc Trung sinh năm 1966, là con trai của cố NSND Trung Kiên – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), một trong những giọng ca kinh điển của dòng nhạc cách mạng và mẹ là ca sĩ – giảng viên Thanh Nga.

Thừa hưởng truyền thống nghệ thuật từ gia đình, Quốc Trung sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với âm nhạc. Ông từng theo học tại Nhạc viện Hà Nội, sau đó tiếp tục tu nghiệp ở Bulgaria, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Không giống cha, Quốc Trung không chọn con đường ca hát mà trở thành nhạc sĩ, nhà sản xuất, nhà hòa âm phối khí. Ông là người đứng sau thành công của nhiều ca sĩ lớn như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần… và cũng là người tiên phong đưa dòng nhạc world music về Việt Nam.

Trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Quốc Trung có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Có lẽ chỉ là giấc mơ, Sao chẳng về với em, Tình yêu ở lại... Ngoài sáng tác, ông còn ghi dấu ấn ở vai trò nhà sản xuất âm nhạc, giám khảo của nhiều gameshow truyền hình.

Về đời tư, Quốc Trung khá kín tiếng. Ông từng gắn bó nhiều năm với diva Thanh Lam và có hai người con chung, song cả hai chưa từng tổ chức đám cưới.

Quốc Trung và bạn gái lâu năm.

Sau khi chia tay Thanh Lam, nhạc sĩ Quốc Trung gắn bó với doanh nhân Hương Lan. Tính đến nay, cả hai đã đồng hành hơn 20 năm. Dù bền chặt, nhưng ông khẳng định sẽ không có đám cưới và bạn gái cũng đồng thuận với quan điểm này.

Chính vì vậy, ở tuổi 59, dù đã có hai con, Quốc Trung vẫn chưa từng làm chú rể. Ông từng chia sẻ trên Dân trí: “Bây giờ còn ôm hoa, mặc vest, trao nhẫn, ràng buộc nhau bởi một đám cưới hay một tờ giấy kết hôn… cuối cùng để làm gì? Tôi thấy điều đó cũng không cần thiết".

Dù chưa từng tổ chức đám cưới nhưng hiện tại, Quốc Trung đang tận hưởng cuộc sống viên mãn. Ông vẫn miệt mài với âm nhạc, tiếp tục cống hiến cho các sân khấu lớn, đồng thời có một gia đình êm ấm. Ở tuổi 59, ông vẫn giữ được phong thái trẻ trung, tư duy hiện đại và nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào.

Quốc Trung thường xuyên khoe ảnh cháu ngoại trên mạng xã hội.

Hai người con của ông đều đã trưởng thành, có sự nghiệp riêng. Đặc biệt, sự ra đời của cháu ngoại khiến cuộc sống của nhạc sĩ thêm sôi động, nhiều niềm vui. Trên trang cá nhân, ông thường xuyên chia sẻ hình ảnh chơi đùa cùng cháu, những khoảnh khắc khiến ông cười sảng khoái và hạnh phúc.

Sự xuất hiện của cháu ngoại cũng giúp mối quan hệ giữa Quốc Trung và vợ cũ Thanh Lam trở nên gắn bó, thân tình hơn. Họ ứng xử với nhau như những người bạn, thường xuyên công khai cổ vũ, ủng hộ nhau trong cuộc sống cũng như trong nghệ thuật.

Tác giả: Li La

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn