Hạnh nhân - “siêu hạt” với 9 công dụng tốt cho sức khỏe

Giàu dinh dưỡng thiết yếu

Hạnh nhân chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Trong 28g hạnh nhân (khoảng một nắm tay), có: 3,5g chất xơ; 6g protein; 14g chất béo (trong đó 9g là chất béo không bão hòa đơn); 37% nhu cầu vitamin E hàng ngày; 32% mangan; 20% magiê.

Hạnh nhân cũng giàu đồng, vitamin B2 và phốt pho, nhưng chỉ chứa khoảng 161 calo và rất ít carbs tiêu hóa.

Giàu chất chống oxy hóa

Hạnh nhân là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh, chủ yếu tập trung ở lớp vỏ màu nâu. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa - yếu tố liên quan đến lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính.

Một nghiên cứu trên 60 người hút thuốc cho thấy, ăn 84g hạnh nhân mỗi ngày trong 4 tuần giúp giảm 23-34% các dấu hiệu tổn thương oxy hóa.

Hạnh nhân không chỉ là món ăn nhẹ ngon miệng mà còn là "siêu thực phẩm" mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Nguồn vitamin E dồi dào

Chỉ với 28g hạnh nhân đã cung cấp 37% nhu cầu vitamin E hàng ngày. Vitamin E là chất chống oxy hóa tan trong chất béo, giúp bảo vệ tế bào và có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và Alzheimer.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhờ chứa ít carbs, nhưng giàu chất xơ, protein và magiê, hạnh nhân rất phù hợp cho người mắc bệnh tiểu đường. Magiê đóng vai trò trong hơn 300 phản ứng sinh hóa, trong đó có điều hòa đường huyết.

Nhiều người mắc tiểu đường loại 2 bị thiếu magiê, việc bổ sung khoáng chất này từ hạnh nhân có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm đường máu đáng kể.

Giúp ổn định huyết áp

Thiếu magiê là nguyên nhân phổ biến dẫn đến huyết áp cao. Việc bổ sung hạnh nhân -một nguồn magiê tự nhiên, có thể giúp giảm huyết áp hiệu quả, từ đó làm giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và suy thận.

Giảm cholesterol xấu (LDL)

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, ăn hạnh nhân giúp giảm mức LDL - loại cholesterol "xấu" gây hại cho tim mạch. Một nghiên cứu kéo dài 16 tuần cho thấy, người tiền tiểu đường ăn hạnh nhân hàng ngày đã giảm đáng kể mức LDL, đồng thời vẫn giữ được cholesterol "tốt" (HDL).

Ngăn quá trình oxy hóa cholesterol

Không chỉ giúp giảm lượng LDL, hạnh nhân còn giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol - một yếu tố then chốt trong sự hình thành mảng xơ vữa động mạch.

Vỏ hạnh nhân giàu polyphenol - chất chống oxy hóa giúp ngăn LDL bị oxy hóa. Kết hợp với vitamin E, tác dụng này càng mạnh mẽ hơn. Một nghiên cứu cho thấy, ăn hạnh nhân trong một tháng có thể giảm 14% quá trình oxy hóa cholesterol.

Gây cảm giác no lâu, giảm thèm ăn

Nhờ giàu chất xơ và protein, hạnh nhân giúp tăng cảm giác no, giảm lượng calo nạp vào. Một nghiên cứu cho thấy, ăn 43g hạnh nhân mỗi ngày giúp giảm cảm giác đói và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Dù chứa nhiều chất béo, hạnh nhân vẫn là thực phẩm hỗ trợ giảm cân lành mạnh. Một phần calo trong hạnh nhân không được cơ thể hấp thụ hoàn toàn, việc ăn hạnh nhân còn giúp tăng nhẹ quá trình trao đổi chất.

Những người ăn ít calo kết hợp với 84g hạnh nhân mỗi ngày giảm cân hiệu quả hơn 62% so với nhóm ăn nhiều tinh bột. Ngoài giảm cân, họ còn cải thiện vòng eo và các chỉ số sức khỏe khác.

Hạnh nhân không chỉ là món ăn nhẹ ngon miệng mà còn là "siêu thực phẩm" mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe: từ bảo vệ tim mạch, kiểm soát đường huyết, hỗ trợ giảm cân đến ngăn ngừa lão hóa. Với giá trị dinh dưỡng cao và dễ sử dụng, hạnh nhân xứng đáng có mặt trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn