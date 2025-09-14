12 loại hạt ăn vặt tốt cho bà bầu và thai nhi

Hạt óc chó

Chứa nhiều omega-3, vitamin E, kẽm và phốt pho, hạt óc chó hỗ trợ sự phát triển não bộ thai nhi, đồng thời giúp trẻ thông minh hơn.

Hạt hạnh nhân

Giàu folate, axit folic và magie, hạnh nhân có tác dụng ngăn ngừa dị tật ống thần kinh, giảm nguy cơ sinh non và giúp hệ thần kinh thai nhi phát triển toàn diện.

Hạt mắc-ca

Mắc-ca cung cấp protein, vitamin B, canxi, sắt và phốt pho, đặc biệt tốt cho sự phát triển tế bào não của thai nhi.

Hạt chia

Giàu omega-3, hạt chia là lựa chọn thay thế chất béo lành mạnh, hỗ trợ phát triển trí não thai nhi.

Hạt dẻ

Hạt dẻ chứa protein, vitamin nhóm B, vitamin C và khoáng chất giúp lưu thông máu, giảm mệt mỏi trong thai kỳ.

Hạt sen

Ngoài canxi, đạm và phốt pho, hạt sen theo Đông y có tác dụng an thần, cải thiện giấc ngủ - phù hợp với mẹ bầu hay mất ngủ.

Lạc (đậu phộng)

Giàu axit amin, vitamin nhóm B và acid folic, lạc giúp kích thích sự phát triển tế bào não. Tuy nhiên, cần loại bỏ hạt mốc để tránh độc tố gây hại gan.

Các loại đậu

Đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen… chứa nhiều kẽm, canxi, magie và folate, là nguồn dinh dưỡng thực vật dồi dào cho mẹ bầu.

Hạt bí

Cung cấp tryptophan giúp cải thiện tâm trạng, đồng thời hỗ trợ trí não, thận và tiêu hóa. Đông y còn dùng hạt bí sống để trị giun sán an toàn cho phụ nữ mang thai.

Hạt hướng dương

Giàu protein, vitamin E, sắt và magie, hạt hướng dương giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa thiếu máu. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến thận.

Hạt thìa là

Nguồn sắt dồi dào từ hạt thìa là giúp phòng ngừa thiếu máu và hỗ trợ phát triển xương cho thai nhi.

Hạt dưa

Hạt dưa hấu giàu protein, glucid, vitamin B, E, canxi, sắt và kẽm - cần thiết cho phát triển thần kinh và cơ bắp. Mẹ bầu nên dùng hạt dưa tươi, tránh loại đã tẩm màu hoặc rang nhiều dầu muối.

Lưu ý khi ăn hạt

Các loại hạt đều bổ dưỡng nhưng mẹ bầu nên chọn hạt nguyên vị, không chiên dầu, không tẩm muối hay hóa chất. Ăn đúng liều lượng sẽ giúp mẹ bầu vừa thỏa cơn thèm, vừa bổ sung dinh dưỡng an toàn cho cả mẹ và bé.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn