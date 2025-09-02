Hàng vạn du khách về quê Bác dâng hương tưởng niệm dịp Quốc khánh 2/9

Hòa chung trong không khí hân hoan, vui tươi của ngày Tết Độc lập của cả dân tộc, nhiều người dân mọi miền Tổ quốc vượt hàng nghìn, hàng trăm km, hành hương về quê Bác tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong dòng người ấy, từ trẻ nhỏ cho đến cụ già tóc đã bạc phơ, ai cũng muốn tự tay thắp nén hương thơm tưởng nhớ Bác. “Năm nay kỷ niệm ngày lễ lớn, gia đình chúng tôi cố gắng thu xếp công việc để về quê Bác. Lần đầu tiên được đến thăm căn nhà mái tranh, vách nứa nơi Bác Hồ trải qua những năm tháng ấu thơ, tôi thấy xúc động về sự bình dị của Người và sự bình yên của làng quê Việt Nam. Mỗi người dân đất Việt có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay không thể quên công lao to lớn của Bác”, anh Nguyễn Văn Hải, quê Ninh Bình chia sẻ.
Dù Bác đã đi xa nhưng mỗi người dân Việt Nam luôn ghi nhớ công lao to lớn của người đối với dân tộc, ai cũng rưng rưng nước mắt khi được tự tay thắp nén hương thơm lên bàn thờ Bác. Nhiều người không giấu được cảm xúc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn khi được thắp nén tâm nhang trước anh linh Người.
Dưới những mái nhà tranh đơn sơ, giản dị, được nghe các hướng dẫn viên thuyết minh về thân thế và sự nghiệp của Bác, ai cũng rưng rưng xúc động. “Được nghe những câu chuyện cảm động về thời ấu thơ của Người, chúng em càng thêm khâm phục nhân cách vĩ đại của một danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để xứng đang là cháu ngoan của Bác Hồ”, em Phạm Thị Minh Tâm, 13 tuổi, quê Quảng Trị chia sẻ.
Nhiều gia đình cùng nhau chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi về thăm quê Bác. "Nhân dịp Tết Độc lập 2/9, gia đình tôi cùng các con cháu lại về với quê Bác. Chuyến hồi hương này vừa để các con tận mắt chứng kiến cảnh làng quê yên bình và tri ân công lao trời biển của Người. Về đây khiến chúng tôi càng thêm nhớ Bác hơn, mỗi người dân đất Việt có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay không thể quên công lao to lớn của Bác. Qua đây cũng để nhắc nhở các con phải luôn cố gắng học hành, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác Hồ”, cụ Hồ Văn Phương, 80 tuổi, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết.
Các em nhỏ hào hứng khi được bố mẹ đưa về quê Bác Hồ để tham quan.
Ngay phía trước lối vào Khu di tích, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức không gian trưng bày chuyên đề: “Việt Nam - 80 năm những trang sử vàng”. Nhiều hình ảnh, tư liệu quý ghi dấu hành trình 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo du khách.
Dịp lễ Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người dân tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê Bác cũng là cách để mỗi người dân ôn lại lịch sử, tiếp thêm động lực, tinh thần và trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên, dịp lễ này, mỗi ngày có hàng nghìn du khách về thăm quê Bác. Ban quản lý Khu di tích đã huy động 100% cán bộ, nhân viên làm việc thông suốt kỳ nghỉ lễ để phục vụ du khách tốt nhất khi về với quê Bác.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn