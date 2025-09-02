Hàng vạn du khách về quê Bác dâng hương tưởng niệm dịp Quốc khánh 2/9

Nhiều gia đình cùng nhau chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi về thăm quê Bác. "Nhân dịp Tết Độc lập 2/9, gia đình tôi cùng các con cháu lại về với quê Bác. Chuyến hồi hương này vừa để các con tận mắt chứng kiến cảnh làng quê yên bình và tri ân công lao trời biển của Người. Về đây khiến chúng tôi càng thêm nhớ Bác hơn, mỗi người dân đất Việt có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay không thể quên công lao to lớn của Bác. Qua đây cũng để nhắc nhở các con phải luôn cố gắng học hành, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác Hồ”, cụ Hồ Văn Phương, 80 tuổi, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết.