Hàng trăm cảnh sát ở 13 tỉnh, thành và Bộ Công an vừa truy bắt nhóm tội phạm "cáo già" như thế nào?

Kẻ chủ mưu không phải con trai của bị hại

Chiều 25/3, tờ Người lao động dẫn thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Ngoài ra, đối tượng Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện tại là quận Gò Vấp, TP.HCM) bị điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm".

Đây là nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp 2,2 triệu USD của bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM).

Khoảnh khắc các đối tượng bị bắt giữ (Clip: Người lao động).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người chủ mưu vụ băng cướp 2 triệu USD ở tỉnh Tây Ninh là Phạm Lý Phương. Phương không phải là con của bị hại như một số thông tin đã đăng tải trước đó.

Phạm Lý Phương, chủ mưu vụ việc, tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Tây Ninh).

Điều tra bước đầu xác định, bà L. có quen biết với bà H. (mẹ của Phương). Nắm thông tin nghe ngóng được từ mẹ, Phương biết bà L. đang có mặt tại một địa điểm gần cửa khẩu Mộc Bài, đang giữ hơn 2 triệu USD. Do muốn chiếm đoạt, Phương liên hệ với Lộc, Duy và Tuấn Anh lên kế hoạch gây án.

Nhóm này tìm đến bà L. ở ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), giả danh cảnh sát để điều tra về nguồn gốc số ngoại tệ mà bà L. đang giữ. Lợi dụng sơ hở, nhóm lấy hơn 2,2 triệu USD rồi tẩu thoát.

Sau đó, bà L. và Phương đến Công an tỉnh Tây Ninh trình báo về việc bị chiếm đoạt số tiền trên. Đồng thời, bà L. nghi ngờ Phương là đồng phạm với nhóm cướp.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Lý Phương đã cúi đầu khai nhận hành vi, thông tin này vừa được đăng tải trên tờ Dân trí.

Chiêu "cắt đuôi" cảnh sát của nhóm cướp ma mãnh, "cáo già"

Theo thông tin từ Bộ Công an, các bị can đều có tiền án tiền sự, từng sống ở Campuchia, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, nên sau khi cơ quan điều tra xác định hướng di chuyển của các đối tượng, Cục C02 khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an ở 13 tỉnh, thành phố, gồm: TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Phú Yên, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Ninh và Gia Lai tiến hành truy bắt.

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái sang): Nguyễn Anh Duy, Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh (Ảnh: Bộ Công an).

Chia sẻ với báo SGGP về quá trình truy bắt nhóm cướp, một cán bộ điều tra cho biết, thời gian đầu nhóm này di chuyển hướng ra các tỉnh phía Bắc như đã hẹn với đồng phạm. Do nhóm thấy “động” nên thay đổi lịch trình đi ngược vào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên để trốn sang Lào, Campuchia.

“Đây là nhóm tội phạm "cáo già", có tiền án, từng sống ở Campuchia, am hiểu việc đối phó công an. Nhóm di chuyển liên tục, thay đổi phương tiện, thậm chí mua vé tàu đi Hà Nội rồi xuống giữa đường để cắt đuôi cảnh sát”, một cán bộ điều tra kể.

"Hàng trăm anh em, ngày đêm không ngủ, chia nhau từng ngả đường, từng hang cùng ngõ hẻm. Với quyết tâm, phương châm không để nhóm tiếp tục gây án hay kịp tẩu tán tài sản, cũng không để nhóm kịp ra khỏi biên giới… nên cán bộ chiến sĩ khẩn trương truy bắt cả ngày lẫn đêm”, lãnh đạo Phòng Trọng án (Cục C02) chia sẻ với báo trên.

Đối tượng Lê Nguyên Bình bị bắt cùng số tiền gần 2 triệu USD tại khách sạn ở Hà Nội (Ảnh: An ninh Tây Ninh).

Đến khoảng 12h ngày 24/3, Cục C02 phối hợp Phòng PC02, Công an tỉnh Tây Ninh, Gia Lai cùng công an các tỉnh bắt giữ Đào Xuân Lộc; Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy tại một lán trại thuộc thôn Nông Trường, xã Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thu giữ 3 ô tô cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ cướp.

Trước đó, vào ngày 15/3, các tổ truy xét đã bắt giữ Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) tại khách sạn ở quận Hà Đông, TP Hà Nội và thu giữ gần 2 triệu USD, là tang vật của vụ án do các đối tượng cướp tài sản sắp xếp cho Bình ra Hà Nội nhận tiền.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn