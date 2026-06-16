Hàng nghìn giáo viên tại Nghệ An được xét thăng hạng

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục năm 2026 với gần 4.900 chỉ tiêu.

Theo đó, trong đợt này, UBND tỉnh thống nhất xét thăng hạng cho khối các đơn vị trực thuộc sở với 596 chỉ tiêu, gồm 73 chỉ tiêu dành cho cán bộ quản lý và 523 chỉ tiêu dành cho giáo viên.

Trong đó, khối trường THPT và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chiếm số lượng lớn nhất với 542 chỉ tiêu thăng hạng từ hạng III lên hạng II, trong đó, gồm 19 chỉ tiêu dành cho cán bộ quản lý và 523 chỉ tiêu dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Nghệ An phê duyệt gần 4.900 chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên giáo viên ở khối giáo dục nghề nghiệp được thăng hạng với 49 chỉ tiêu, gồm 2 chỉ tiêu hạng III và 47 chỉ tiêu hạng II.

Ngoài các đơn vị trực thuộc sở, dịp này UBND tỉnh Nghệ An cũng phê duyệt phương án thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành Giáo dục thuộc UBND các xã, phường với tổng cộng 4.304 chỉ tiêu từ hạng III lên hạng II.

Trong số này, giáo viên mầm non được phân bổ nhiều nhất với 2.762 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học có 1.290 chỉ tiêu; khối THCS có 21 chỉ tiêu giáo viên và 7 chỉ tiêu cán bộ quản lý. Ngoài ra, còn có 139 chỉ tiêu dành cho cán bộ quản lý mầm non và 85 chỉ tiêu dành cho cán bộ quản lý tiểu học.

Việc phê duyệt gần 4.900 chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong năm 2026 không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu về vị trí việc làm, bảo đảm lộ trình phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo mà còn tạo động lực để giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn