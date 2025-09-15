Hàng ngàn người Ba Lan đăng ký huấn luyện quân sự

Cô Agnieszka Jedruszak (giữa) trong đợt huấn luyện quân sự tự nguyện với các binh sĩ chuyên nghiệp Ba Lan - Ảnh: REUTERS

Cách biên giới Nga 6km ở miền bắc Ba Lan, cô Agnieszka Jedruszak đang đào một chiến hào. Nỗi sợ chiến tranh có thể xảy ra với Nga đã thúc đẩy cô mong muốn có thể bảo vệ gia đình mình, bao gồm cả cậu con trai 13 tuổi.

Hàng ngàn người Ba Lan như Jedruszak đang đăng ký tham gia huấn luyện quân sự tự nguyện khi quân đội Ba Lan tìm cách bổ sung quân số chuyên nghiệp và tình nguyện trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về hành động quân sự của Nga.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo an toàn cho con. Và tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ con", Jedruszak nói khi đang mặc quân phục, mặt sơn màu ngụy trang.

Hơn 20.000 công dân Ba Lan đã tham gia chương trình huấn luyện quân sự tự nguyện trong 7 tháng đầu năm 2025, bằng mức kỷ lục của cả năm ngoái.

Đại tá Grzegorz Wawrzynkiewicz, người đứng đầu Trung tâm Tuyển dụng quân sự trung ương Ba Lan, dự kiến khoảng 40.000 tình nguyện viên sẽ hoàn thành khóa huấn luyện quân sự vào cuối năm nay, tăng hơn gấp đôi so với con số 16.000 của năm 2022.

Các khóa huấn luyện được tổ chức cùng binh sĩ chuyên nghiệp, bao gồm diễn tập tại trường bắn xe tăng K-2 của Hàn Quốc ở Braniewo. Nhiều tình nguyện viên cho biết họ muốn sẵn sàng bảo vệ gia đình và đất nước trước nguy cơ xung đột lan rộng.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cũng nhấn mạnh dù công nghệ chiến tranh ngày càng hiện đại, việc chuẩn bị đủ quân số vẫn "cực kỳ quan trọng" đối với năng lực phòng vệ của Ba Lan.

Các tình nguyện viên sẽ được huấn luyện cùng với các binh sĩ chuyên nghiệp, song không được đưa vào các đơn vị chính quy, trừ khi họ chính thức nhập ngũ. Cơ cấu này cho phép xây dựng một lực lượng có khả năng mở rộng, có thể hỗ trợ chiến lược quốc phòng của Ba Lan khi cần thiết - tương tự như các hệ thống được sử dụng ở Lithuania và Đức.

Lo sợ mối đe dọa từ phía đông, vào tháng 5 năm ngoái, Ba Lan đã triển khai một hệ thống phòng thủ Lá chắn phía đông dài 640km dọc biên giới với Belarus và vùng Kaliningrad thuộc Nga. "Lá chắn" kết hợp các hàng rào chống tăng cùng hệ thống giám sát và tác chiến điện tử tiên tiến.

Vụ một máy bay không người lái được cho là của Nga bị bắn hạ trong không phận Ba Lan tuần này càng khiến nhiều người thêm quyết tâm đăng ký huấn luyện quân sự tự nguyện, theo Hãng tin Reuters.

Trong khi đó Điện Kremlin cáo buộc các nước phương Tây đang làm quá lên mọi thứ và có thái độ thù địch với Nga, khẳng định Matxcơva không gây ra mối đe dọa nào cho họ.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn