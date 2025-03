Hàng chục người dương tính với ma túy tại quán bar D1

Pháp luật

Khoảng 0h10 ngày 13/3, Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) huy động 40 người là cán bộ chiến sĩ Công an phường và lực lượng An ninh trật tự cơ sở tiến hành kiểm tra hành chính quán cafe nhạc (bar D1) ở khu phố Đồng An 3.