Hai vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc, giao thông ùn tắc nhiều giờ

Sáng 4/7, trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo hướng Hà Nội - Nghệ An, đoạn qua địa bàn xã Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An), liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến việc lưu thông trên tuyến bị ảnh hưởng.

Hiện trường các phương tiện gặp nạn trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông qua xã Thần Lĩnh.

Trao đổi với phóng viên vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) xác nhận hai vụ va chạm liên hoàn đã gây ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc qua địa bàn xã Thần Lĩnh.

Theo thông tin ban đầu, các vụ tai nạn xảy ra cách nhau không lâu, khiến nhiều phương tiện không kịp xử lý dẫn đến va chạm liên tiếp. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy có ít nhất 5 ôtô con bị hư hỏng với các mức độ khác nhau.

Sau va chạm, nhiều phương tiện nằm chắn trên mặt đường, chiếm phần lớn diện tích làn xe, khiến giao thông theo hướng Hà Nội - Nghệ An gần như tê liệt trong nhiều giờ.

Hàng dài phương tiện phải nối đuôi nhau chờ lực lượng chức năng tổ chức phân luồng và giải phóng hiện trường.

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra sự việc khu vực này có mưa, mặt đường trơn trượt, làm tăng nguy cơ mất an toàn khi các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc.

Hiện nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn