Hải Phòng sau hơn 1 ngày mất điện toàn thành phố do bão Yagi: Siêu thị thành nơi trú ngụ, người dân ngồi la liệt chia nhau từng ổ điện

Tính đến 6h sáng nay (8/9), tại Hải Phòng đã có 1 chết và 13 người bị thương và nhiều công trình, kết cấu hạ tầng bị hư hại, gãy đổ do bão số 3 gây ra. Tình hình thiệt hại ở mức rất lớn và chưa thể thống kê chính xác. Nhiều tuyến đường, tuyến phố bị gãy đổ cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, biển báo, đường dây thông tin, bị ngập nước gây ách tắc nghiêm trọng; hoạt động giao thông bị đình trệ, gián đoạn. Cùng với đó, nhiều khu vực bị cắt điện để đảm bảo an toàn hoặc do sự cố đường dây. Nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, cơ sở doanh nghiệp, kho tàng, xưởng sản xuất, trang trại chăn nuôi bị hư hại, tốc mái, cột điện bị gãy đổ. Toàn TP Hải Phòng hiện đang khẩn trương thu dọn vật cản khôi phục giao thông, sửa chữa khắc phục kết cấu hạ tầng thiết yếu, cấp điện, cấp nước trở lại, khôi phục các hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc; tiêu thoát nước ngập úng, vệ sinh môi trường; tổ chức cảnh báo nguy hiểm đối với các tuyến giao thông, kết cấu hạ tầng hư hại chưa được khôi phục... Các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức hỗ trợ về y tế, … đối với các đối tượng bị ảnh hưởng; tổ chức kiểm tra, đánh giá, thống kê thiệt hại; phân loại mức độ hư hại của công trình, kết cấu hạ tầng để có phương án khắc phục phù hợp (trước mắt và lâu dài); động viên, hỗ trợ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, trở lại cuộc sống bình thường.