Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Hà Tĩnh

Tối 6/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên).

Khi bỏ trốn, các đối tượng mặc áo màu đen, đi ủng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo để người dân biết, cảnh giác. Nếu phát hiện hoặc có thông tin về 2 kẻ trên, người dân có thể báo với công an nơi gần nhất hoặc trại giam Xuân Hà (số điện thoại: 0916662838, 0941762888, 02393845438).

Trước đó, tháng 10 vừa qua, Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ Bùi Văn Tuấn (SN 1991, trú xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) - kẻ trốn khỏi Trạm tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình sau 16 ngày bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ vụ việc, Công an huyện Tân Lạc bắt giữ Bùi Văn Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 8/10, Bùi Văn Tuấn bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau quá trình xác minh, xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tuấn về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Bùi Văn Tuấn đã men theo các con suối và đường mòn từ tỉnh Hòa Bình xuống Hà Nội. Đến ngày 23/10, Tuấn quyết định quay về nhà của bố mẹ (xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc) thì bị lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Tuấn khai, do thấy mức án dành cho mình cao nên sợ, nảy sinh hành vi trốn trại.

