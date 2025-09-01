Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!

Sáng nay, trong không khí hân hoan kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dàn nghệ sĩ Việt đã có mặt từ lúc 3h - 4h sáng để chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh, diễu hành trọng đại tại Hà Nội. Gần 200 nghệ sĩ Việt sẽ góp mặt trong khối Văn hoá - thể thao để diễu hành trong đại lễ này. Đây cũng là một trong những khối được người dân mong chờ, ai cũng chuẩn bị chỉn chu, sẵn sàng góp phần nhỏ vào sự thành công trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Từ sáng nay, các nghệ sĩ đã chia sẻ khung hình ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này, có người còn nôn nao đến mức thức trắng đêm, mong chờ được thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa. Xuất hiện trong đội hình có nhiều gương mặt được công chúng yêu mến như Đen Vâu, MONO, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh, Huỳnh Lập, Thanh Thuỷ, Lan Ngọc, Hoa hậu Bảo Ngọc, dàn sao phim Mưa Đỏ...

Ai nấy đều giữ tinh thần hứng khởi, nở nụ cười tươi rạng rỡ dù phải chuẩn bị xuyên đêm và xuất hiện vào sáng tinh mơ. Khoảnh khắc nghệ sĩ bước ra đường phố rợp cờ hoa, trong tiếng hò reo, thích thú của người dân lan toả năng lượng tích cực, tinh thần dân tộc. Có thể nói, hình ảnh các nghệ sĩ tươi tắn, rạng ngời hôm nay chính là minh chứng đẹp đẽ nhất cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và tình yêu nước nồng nàn trong ngày trọng đại của quê hương, đất nước.

MONO tràn đầy năng lượng, biểu cảm tươi rói khi xuất hiện

Nam ca sĩ vui vẻ giao lưu với người dân trong lúc tiến về khu vực tập trung

Đen Vâu cũng thân thiện ký tặng khán giả trước giờ G góp mặt trong đội diễu hành

Hiếu Nguyễn - Lâm Thanh Nhã - Hứa Vĩ Văn và Phương Nam - dàn sao phim Mưa Đỏ

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng của Mưa Đỏ

Ca sĩ Trang Pháp

Ca sĩ Đức Phúc

MC Khánh Vy

Diễn viên Trương Quỳnh Anh

Vợ chồng Hải Long - Salim

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh

Anh vui vẻ giao lưu với người dân đang chờ xem diễu binh, diễu hành

Các nghệ sĩ đều sẵn sàng cho nhiệm vụ ý nghĩa và lớn lao hôm nay

Ca sĩ Trúc Nhân

Nghệ sĩ Mai Thu Huyền diện áo dài hồng, mang cả phụ kiện nón lá Việt Nam

Diễn viên Thanh Sơn

Ca sĩ Anh Tú

Anh Tú cười tươi rói, hào hứng hết mức lúc 4h sáng

Ngọc Thanh Tâm và Bùi Công Nam

Hoa hậu Bảo Ngọc

Diễn viên Huỳnh Lập

MC Nguyên Khang

Các mỹ nhân Vbiz diện áo dài chỉn chu, trang trọng

Diễn viên Bảo Thanh mặc quân phục để góp mặt trong sự kiện hôm nay. Cô hiện mang quân hàm Thượng uý Công an nhân dân

Hoàng Yến Chibi - Khả Ngân - Lan Ngọc và Song Luân cũng đã sẵn sàng

Các nghệ sĩ hào hứng trên chuyến xe đi thực hiện nhiệm vụ diễu hành trong Khối văn hoá - thể thao

Những ngày qua, dàn sao đã liên tục tham gia các buổi tập luyện với tinh thần nghiêm túc để đảm bảo tiến độ. Trong quá trình tập duyệt, khối nghệ sĩ cũng mang lại không ít khoảnh khắc đáng yêu: từ màn "chạy marathon”"vì cháy timeline, những cái nắm tay động viên, cho đến những pha chỉnh sửa thao tác lúng túng đầy dễ thương.

Không chỉ là sự góp mặt mang tính biểu tượng, các nghệ sĩ còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong lòng công chúng. Việc nghệ sĩ Việt xuất hiện đồng hành cùng hàng vạn người dân cả nước trong ngày lễ trọng đại đã cho thấy rõ vai trò, sức ảnh hưởng và tinh thần cống hiến của họ.

