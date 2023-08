Hai loại cá linh non ra chợ, giá từ 250.000 - 300.000 đồng/kg

Nét mới của năm nay là có cá linh tự nhiên và cá linh nhân tạo, có giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/kg - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều ngày qua, cá linh đầu mùa đã xuất hiện tại các chợ biên giới của An Giang, Đồng Tháp với giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/kg tùy theo khu vực.

Chiều 20-8, ông Trần Anh Dũng - chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang - cho biết cá linh non đầu mùa lũ đã có gần một tuần nay. Do mực nước lũ đến trễ so với mọi năm nên cá linh non cũng xuất hiện trễ hơn nửa tháng.

"Giá cá linh hiện nay đủ loại, có nơi bán 250.000 đồng/kg, có nơi bán trên 300.000 đồng/kg. Nếu cá linh chưa làm sạch được bán với giá 200.000 đồng/kg. Cá linh hiện nay chỉ lớn bằng đầu đũa ăn thôi", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, hằng năm cá linh xuất hiện vào rằm tháng sáu âm lịch, còn bây giờ bước sang tháng 7 âm lịch.

"Hiện nay, Đồng Tháp đã có cá linh nhân tạo, có kích cỡ lớn hơn cá linh non tự nhiên. Do đó, trong dòng cá linh hiện nay có hai loại là cá linh tự nhiên dạng nhỏ và cá linh non nhân tạo do người dân Đồng Tháp lai tạo ra nên lớn hơn cá tự nhiên, cứng cáp hơn cá đồng", ông Dũng nói.

Với sự xuất hiện của cá linh nhân tạo, người dân có thêm lựa chọn khi mua cá linh. Theo ông Dũng, giá hai loại cá này chênh lệch mấy chục ngàn đồng/kg nhưng người dân vẫn thích cá tự nhiên hơn cá nhân tạo.

Cá linh non kho lạt kèm theo rau sống được xem là đặc sản của người miền Tây - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tác giả: BỬU ĐẤU

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ