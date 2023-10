Hai anh em ruột tạt sơn nhà con nợ để đòi tiền

Ngày 8/10, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin, Công an TP. Mỹ Tho đang tạm giữ 02 anh em ruột gồm: Nguyễn Đình Phong (SN 2002) và Nguyễn Đình Phú (2005), cùng trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, hiện đang tạm trú trên địa bàn ấp 1, xã Trung An, để điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hai anh em Phong, Phú, tại cơ quan Công an

Trước đó, Công an TP. Mỹ Tho tiếp nhận tin báo tố giác của chủ 1 cửa hàng vật liệu xây dựng trên trên địa bàn xã Trung An về việc bị gọi điện thoại dọa tạt sơn vào cửa hàng vật liệu xây dựng và nhắn tin đe dọa buộc phải trả nợ.

Nguyên nhân trước đó vào tháng 5/2023, chủ cửa hàng đã nhiều lần vay tiền của 1 thanh niên, tổng cộng 900 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ nhận được gần 694 triệu đồng. Sau 1 thời gian, chủ cửa hàng đã trả được 684 triệu đồng, thế nhưng người thanh niên buộc phải trả thêm 465 triệu đồng thì mới hết nợ.

Sau khi nhận được đơn trình báo, vào cuộc điều tra Công an TP. Mỹ Tho xác định 2 đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn là Nguyễn Đình Phong và Nguyễn Đình Phú nên tiến hành tạm giữ.

Tại cơ quan Công an, Phong và Phú thừa nhận hành vi tạt sơn với mục đích đe dọa, gây áp lực để buộc người mượn nợ phải trả tiền.

Tác giả: Hải Long

Nguồnt tin: xahoi.congly.vn