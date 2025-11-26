Hà Tĩnh: Thủ đoạn của 2 đối tượng đưa 24 người đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp bằng đường biển

Ngày 26/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hai (SN 1987, trú tại thôn Xuân Đào, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1985, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Hai. Ảnh CAHT.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hai đã từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan từ năm 2012, đến 2023 thì bị trục xuất về Việt Nam. Tháng 12/2024, Hai có nhu cầu sang Đài Loan lao động nhưng không thể xuất cảnh hợp pháp sang Đài Loan.

Thời điểm đó, Hai biết được một số người khác cũng có nhu cầu vượt biên sang Đài Loan lao động bất hợp pháp. Do vậy, Nguyễn Văn Hai liên lạc qua mạng xã hội với một người đàn ông tên Sẻo Phang (tại Đài Bắc, Đài Loan) là ông chủ trước đây của Hai và hỏi có cách nào đưa người vượt biên bằng đường biển từ Việt Nam sang Đài Loan không.

Vì vậy, đối tượng này đã giới thiệu cho Hai một người Đài Loan có thuyền đánh cá có thể đưa người từ Việt Nam sang nước ngoài bằng đường biển. Sau đó, Hai sử dụng tài khoản mạng Line và trao đổi với các đối tượng để chở người từ Việt Nam sang Đài Loan, chi phí là 42 vạn đài tệ cho 1 người và phải cọc trước 8 vạn, khi vào bờ Đài Loan phải nộp đủ tiền.

Sau khi thỏa thuận, Nguyễn Văn Hai liên lạc, trao đổi với những người quen biết đã từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan, nhưng đã bị trục xuất về nước và có nhu cầu sang lại Đài Loan lao động bất hợp pháp.

Nguyễn Văn Hạnh là đối tượng dùng thuyền chở các lao động bất hợp pháp bằng đường biển. Ảnh CAHT.

Tháng 2/2025, đối tượng ở Đài Loan thông báo cho Nguyễn Văn Hai là thuyền sẽ vào khu vực biển Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đón người chở đi nước ngoài. Tại đây, Hai có gặp Nguyễn Văn Hạnh là người sẽ chở ra khơi.

Ngày 8/4/2025, các đối tượng trên đã đưa 24 người lao động đi Đài Loan. Sau 7 ngày di chuyển lênh đênh trên biển, khi đến khu vực gần Đài Loan thì neo đậu để chờ ca nô nhỏ ra đón.

Do không thấy thuyền nhỏ ra đón nên tàu của các đối tượng quyết định di chuyển vào bờ biển, khi tàu cách bờ biển khoảng 50km thì Cảnh sát biển Đài Loan phát hiện nhập cảnh trái phép nên bắt giữ tàu cá và đưa tất cả những người trên tàu về trụ sở làm việc.

Hiện nay, phía Đài Loan đã trục xuất 14 người lao động về Việt Nam. Còn lại 10 người hiện đang ở Đài Loan chưa trở về Việt Nam.

Được biết, để được Hai đưa đi xuất khẩu lao động trái phép sang Đài Loan, mỗi người phải nộp cho Hai số tiền 13 vạn tệ, tương đương 101 triệu đồng. Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Hạnh về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn