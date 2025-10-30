Hà Tĩnh: Cháy chung cư Winhouse Hàm Nghi

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường vụ cháy chung cư

Một vụ hỏa hoạn vu72as xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay (30-10), tại chung cư Winhouse Hàm Nghi (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), do Công ty Winhouse làm chủ đầu tư, gồm 1 block cao 15 tầng với 117 căn hộ.

Ngay khi nghe thấy chuông báo cháy vang lên, nhiều người dân nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.

Khói bốc lên tại tầng 12A

Theo thông tin ban đầu, đám cháy được xác định bùng phát từ một căn hộ ở tầng 12A của chung cư. Một cư dân cùng tầng này cho biết, khi phát hiện khói và mùi khét, họ đã gõ cửa, hô hoán chủ căn hộ (1 người đàn ông ngoài 30 tuổi) để kịp thời thoát ra ngoài.

Nguyên nhân ban đầu nghi do chập thiết bị xạc điện thoại dẫn tới phát nổ, sau đó lan rộng ra thành đám cháy tại tầng 12A.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Hà Tĩnh điều 2 xe chữa cháy cùng 1 xe cứu thương của đơn vị y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa và hướng dẫn người dân sơ tán.

Thời điểm này, đám cháy đang được lực lượng chức năng từng bước khống chế, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

