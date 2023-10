Hà Nội sẽ tổ chức 25 gian hàng trên tuyến phố đi bộ TP Vinh

Cụ thể, theo thông tin từ Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội (HPA), với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", dịp này HPA sẽ tổ chức “Không gian xúc tiến, kết nối đầu tư, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, du lịch của Hà Nội - Nghệ An 2023” tại tỉnh Nghệ An.

Phố đi bộ TP Vinh sẽ là nơi tổ chức 50 gian hàng trưng bày, quảng bá không gian ẩm thực, đặc sản đặc trưng của TP Hà Nội, tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành.

Tại sự kiện này, HPA sẽ tổ chức khu trưng bày, quảng bá với khoảng 50 gian hàng trên tuyến phố đi bộ TP Vinh, nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và thu hút đầu tư vào TP Hà Nội. Trong đó, HPA có 25 gian hàng, 15 gian hàng của tỉnh Nghệ An, 10 gian hàng của các tỉnh Bắc Trung bộ. Các gian hàng sẽ là nơi trưng bày các sản phẩm đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, nông sản thực phẩm....Điểm nhấn của khu trưng bày các sản phẩm của TP Hà Nội là không gian ẩm thực; giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống; quảng bá giá trị ẩm thực với tư cách một sản phẩm du lịch đặc sắc của Hà Nội...Với sự kiện này, sẽ mang tới một không gian đa chiều, tái hiện các điểm đến du lịch nổi tiếng của TP Hà Nội cũng như của tỉnh Nghệ An. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/10.

Sẽ có 25 gian hàng trưng bày, quảng bá các sản phẩm đặc sắc, không gian ẩm thực Hà Nội giữa lòng TP Vinh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Nghệ An cho biết, đây là sự kiện đặc biệt mà UBND tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm, tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện, giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Nghệ An cũng như các sở ngành, huyện, thị phối hợp tham gia với HPA. Góp phần tăng cường hơn nữa sự hợp tác, thúc đẩy phát triển, đầu tư du lịch, thương mại giữa Hà Nội và Nghệ An. Nâng tầm chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối để trở thành sự kiện, chương trình thường niên giữa Hà Nội và Nghệ An, nhằm tăng cường thu hút đầu tư, gắn kết tiêu thụ các sản phẩm, kích cầu giao thương. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp của Hà Nội, Nghệ An có dịp để giao lưu, tìm hiểu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm du lịch, ẩm thực... để hợp tác đầu tư.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn