Hà Nội ngập sâu, người dân dựng rào bao cát, bê tông chống nước vào nhà

Cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm qua đến sáng nay đã khiến khu Ngoại giao đoàn ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường biến thành “biển nước” mênh mông. Các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe gần như phải “bơi” giữa dòng nước ngập.
Rút kinh nghiệm từ đợt mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 ngày 30/9, nhiều hộ dân tại khu vực đã chủ động chuẩn bị bao tải cát, dựng rào chắn quanh nhà để phòng nước tràn vào khu dân cư.
Tại một hộ dân ở ngõ 1194 Đường Láng, từ sáng sớm nước mưa đã tràn vào nhà. Người dân nhanh chóng sử dụng bao cát dự trữ sẵn để ngăn không cho nước tiếp tục dâng và tràn sâu vào bên trong.
Những khối bê tông cũng được người dân tận dụng như “hàng rào tạm” nhằm ngăn nước tràn, hạn chế ngập sâu.
Ngay từ đầu ngõ 1194, nhiều người dân đã chung sức dựng rào chắn, tìm cách ngăn dòng nước tràn vào, hạn chế tình trạng ngập sâu trong khu vực.
Rồi đến bao tải cát, bạt cũng được người dân tận dụng để chống nước vào nhà
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ khoảng 5h sáng nay, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu, biến thành “dòng sông” giữa phố. Đến 7h sáng, khu vực đường Tố Hữu đã chìm trong nước, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây.
Tại nút giao Lê Trọng Tấn - Tố Hữu, nước ngập sâu khiến hàng loạt phương tiện, từ xe máy đến ô tô, bị chết máy và không thể di chuyển.
Tại đường Chiến Thắng, nước ngập sâu khiến nhiều người buộc phải xuống dắt xe, việc di chuyển gần như tê liệt.
Đoạn đường Nguyễn Trãi, trước cổng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bị ngập khá sâu, trong các ngõ nhỏ, không một bóng người.
Ngoài đường lớn, giao thông rơi vào tình trạng lộn xộn, hỗn loạn.
Ghi nhận tại phố Triều Khúc, nước dâng cao khoảng 80 cm, khiến việc di chuyển qua khu vực này hết sức khó khăn. Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước ngập.
Từ ngõ 109 đến nút giao Vũ Trọng Phụng, toàn bộ tuyến phố bị ngập sâu, khiến phương tiện di chuyển chậm chạp và khó khăn.
Trên tuyến đường Nguyễn Trãi, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm sát lề đường, tránh phần giữa đường bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.
Ghi nhận tại tuyến đường Vành đai 3, đoạn qua Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển, mực nước ngập dao động từ 30 đến 80 cm, có nơi lên tới hơn 1 mét. Cơn mưa trùng với thời điểm cao điểm buổi sáng khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều người buộc phải quay đầu xe, trở về nhà do không thể vượt qua các điểm ngập sâu để đến nơi làm việc.
Đến khoảng 8h10 sáng, khu vực phía Tây Hà Nội mưa đã ngớt, song do mưa lớn kéo dài trước đó, tuyến đường Nguyễn Xiển - Mỹ Đình vẫn chìm trong biển nước. Nhiều phương tiện, cả ô tô và xe máy, bị chết máy, giao thông qua khu vực gần như tê liệt.
Lúc 8h15 sáng, mực nước sông Kim Ngưu - một trong những tuyến sông tiêu thoát chính của Hà Nội, được ghi nhận tại cầu S2 đạt 4,10 m.
Từ đêm 7/10, Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa lớn kéo dài suốt đêm đến sáng, khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ngập nước. Tuy nhiên, một số điểm từng được dự báo có nguy cơ úng ngập như phố Mạc Thị Bưởi, khu vực Minh Khai - chân cầu Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy) lại vẫn thông thoáng, hiện không ghi nhận tình trạng ngập nước, các phương tiện lưu thông thuận lợi.
