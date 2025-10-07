Hà Nội ngập sâu, người dân dựng rào bao cát, bê tông chống nước vào nhà

Từ đêm 7/10, Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa lớn kéo dài suốt đêm đến sáng, khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ngập nước. Tuy nhiên, một số điểm từng được dự báo có nguy cơ úng ngập như phố Mạc Thị Bưởi, khu vực Minh Khai - chân cầu Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy) lại vẫn thông thoáng, hiện không ghi nhận tình trạng ngập nước, các phương tiện lưu thông thuận lợi.