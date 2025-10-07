Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 6-10, tại họp báo quý 3-2025 của Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh qua cơ quan truyền thông báo chí, cá nhân về vụ việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech).

Cho đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận thông tin và điều tra, xử lý.

Bước đầu đã có một nhà đầu tư, trú tỉnh Ninh Bình gửi đơn tố giác, với số tiền thiệt hại 2.000 USD (47 triệu đồng).

Shark Bình - Ảnh: T.L.

"Tất cả những bị hại có phản ánh đều sẽ được tiếp nhận, xử lý với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm". Các thông tin về kết quả điều tra sẽ sớm được thông tin với báo chí", Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định.

Năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3-2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.

Sau nhiều năm im ắng, ngày 24-9 vừa qua ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án AntEx.

Tác giả: Danh Trọng

