Hà Nội bắn pháo hoa ở 30 điểm vào Tết Nguyên đán 2023

Dịp Tết Nguyên đán năm 2021, Hà Nội chỉ bắn pháo hoa tại một điểm ở hồ Gươm. Ảnh: Duy Anh.

Trong kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 ban hành ngày 6/1, UBND Hà Nội cho biết thành phố sẽ có tổng số 30 điểm bắn với 31 trận địa, trong đó 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật, 3 trận địa bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn tầm thấp.

Cụ thể, điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật gồm 4 trận địa: trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước trụ sở Bưu điện Hà Nội ở quận Hoàn Kiếm; vườn hoa Lạc Long Quân ở trước cổng UBND quận Tây Hồ và khuôn viên đường đua F1 ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp gồm 3 trận địa: đảo tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn ở công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng); hồ Văn Quán ở quận Hà Đông và Thành cổ Sơn Tây.

Ngoài ra, 24 trận địa pháo hoa tầm thấp khác được bố trí rải rác ở các quận, huyện còn lại.

Thời gian bắn pháo hoa ở mỗi điểm là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 22/1, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo UBND Hà Nội, nguồn kinh phí sử dụng để tổ chức hoạt động trên là nguồn xã hội hóa được huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp...

Thành phố cho biết đã hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định.

Đồng thời, Hà Nội yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Như vậy sau 3 năm tạm dừng việc tổ chức bắn pháo hoa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội triển khai bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã để chào đón năm mới.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn