Google tung Android 17, tăng tốc cuộc đua AI với Apple

Google phát hành Android 17, tích hợp loạt công nghệ AI mới. (Ảnh minh họa).

Google vừa chính thức phát hành hệ điều hành Android 17 cùng bản cập nhật Wear OS 7 dành cho đồng hồ thông minh. Các thiết bị Pixel sẽ là những sản phẩm đầu tiên được hỗ trợ phiên bản mới này.

Điểm nhấn của Android 17 là việc tích hợp sâu các mô hình AI mới nhất của Google. Trong đó, Gemini Omni cho phép người dùng chỉnh sửa video thông qua hội thoại, còn Lyria 3 có khả năng tạo nhạc từ câu lệnh (prompt) hoặc hình ảnh ngay trong ứng dụng Gemini. Trên Pixel 10a, công cụ dịch giọng nói sang giọng nói cũng được nâng cấp nhờ công nghệ AudioLM.

Động thái này cho thấy chiến lược của Google trong việc sử dụng Android và dòng điện thoại Pixel như nền tảng trình diễn các công nghệ AI mới. Trong khi Apple dự kiến giới thiệu các nâng cấp AI cho Siri và iOS 27 vào tháng 9, Android 17 đã sớm đưa nhiều tính năng AI vào trải nghiệm thực tế của người dùng.

Ngoài AI, Android 17 còn bổ sung khả năng tương thích giữa Android Quick Share và AirDrop của Apple trên các thiết bị Pixel 8a và 9a cũ hơn. Hệ điều hành mới cũng hỗ trợ ghi lại tin nhắn âm thanh trả lời tự động được cá nhân hóa khi người dùng không thể nghe máy, đồng thời mở rộng tính năng "Nhận tin nhắn" tới nhiều thị trường toàn cầu.

Google cũng nâng cấp mạnh về bảo mật với tính năng phát hiện mối đe dọa trực tiếp (Live Threat Detection), cùng các công cụ kiểm soát của phụ huynh như giới hạn thời gian sử dụng màn hình và bộ lọc nội dung có thể thiết lập bằng mã PIN mà không cần liên kết tài khoản Google.

Đối với người dùng sáng tạo nội dung, Android 17 cho phép ghi hình đồng thời bằng camera trước và màn hình điện thoại để tạo video phản ứng (reaction), thuận tiện chia sẻ lên TikTok, YouTube hoặc Instagram.

Trong khi đó, Wear OS 7 sẽ được bổ sung các tính năng Gemini Intelligence vào mùa hè này, bao gồm công cụ tạo tiện ích (widget) cá nhân hóa bằng mô tả và tính năng "Trí tuệ cá nhân" (Personal Intelligence) kết nối các ứng dụng Google cùng lịch sử trò chuyện với Gemini. Google cũng cho biết thời lượng pin trên Wear OS mới được cải thiện lên đến 10% và hỗ trợ tự động hóa nhiều bước ngay trên hệ điều hành.

Tác giả: Vũ Đậu

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn