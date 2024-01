Google khẳng định không cố ý làm chậm YouTube

Theo Neowin, tháng 11 năm ngoái, mạng Internet tràn ngập các thuyết âm mưu cho rằng Google cố tình làm chậm YouTube trên Mozilla Firefox trong khi trình duyệt Chrome của riêng Google vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên, những tin đồn đó đã nhanh chóng bị dập tắt khi Google giải thích rằng không chỉ riêng Firefox bị ảnh hưởng mà điều đó xảy ra trên bất kể trình duyệt nào có cài đặt trình chặn quảng cáo.

Giờ đây, cộng đồng mạng một lần nữa chứng kiến một sự cố tương tự, khi hàng loạt báo cáo của người dùng trực tuyến về việc YouTube bị chậm khi sử dụng trình chặn quảng cáo. Như thường lệ, mọi người tiếp tục đổ lỗi Google gây ra tình trạng này.

YouTube gặp sự cố về hiệu suất khiến nhiều người dùng nghi ngờ Google “ra tay” trấn áp.

Vấn đề đầu tiên được đưa ra bởi một người dùng Reddit, sau đó chủ đề đã được rất nhiều người khác đồng tình cho biết họ đang gặp phải tình trạng tương tự. Nhưng sau nhiều thảo luận, lỗi đã được xác định không phải do YouTube hoặc Google, mà thực chất là do bản cập nhật mới nhất (phiên bản 5.17.0) của Adblock và Adblock Plus gây ra.

Các nhà phát triển Adblock Plus đã ghi nhận vấn đề này và nhanh chóng đưa ra thông báo trên GitHub rằng: “Gần đây, ABP đã phát hành phiên bản 3.22, nâng cấp phiên bản engine của extension lên 1.1.1. AdBlock cũng phát hành phiên bản 5.17.0 và cập nhật engine lên phiên bản 1.1.1. Chúng tôi đã nhận được nhiều báo cáo về thời gian phản hồi chậm kể từ bản cập nhật”.

Dường như đây là một vấn đề tồn tại trong engine mới vì cả ABP, AdBlock và tiện ích mở rộng thử nghiệm EWE đều gặp phải vấn đề tương tự. Vấn đề hiện đã được khắc phục với phiên bản 1.1.2 mới nhất của Web Extension Ad Blocking Toolkit (EWE).

