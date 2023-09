Giấu kho báu 118 tỷ trong núi, cái kết khiến cả thế giới ngỡ ngàng

Ông đã viết một cuốn hồi ký có tên "The Thrill of the Chase" với một bài thơ 24 dòng chứa gợi ý về vị trí kho báu. Cuốn sách này đã khiến hàng nghìn người tham gia vào cuộc truy tìm trong suốt hơn 10 năm.