Giáo viên bị chê bày vẽ khi chuẩn bị chè, bánh trên bàn họp phụ huynh

Hình ảnh ly chè cùng hai chiếc bánh xuất hiện trong lớp học mới đây đã thành tâm điểm của cuộc tranh luận về buổi họp phụ huynh cuối năm.

Trong khi một bộ phận lo ngại tính hình thức gây tốn kém và thiếu nghiêm túc, nhiều người lại nhìn thấy ở đó thông điệp nhân văn hơn. Theo quan điểm này, việc giáo viên chuẩn bị từng món ăn nhẹ, bảng tên và hồ sơ học tập là minh chứng cho sự sát sao và chu đáo.

Thay vì chỉ trích, đây nên được xem là nỗ lực giảm bớt áp lực cho buổi họp vốn thường bị coi là khô khan, căng thẳng giữa giáo viên và phụ huynh.

Không nên chỉ trích giáo viên

Bàn về vụ việc trên, cô Lê Thảo, giáo viên tiểu học tại Hà Nội, nói rằng không nên phán xét toàn bộ vụ việc thông qua một bức ảnh chụp trên mạng xã hội. Ở phần bình luận trong nhiều bài đăng nói về vụ việc này, cô Lê Thảo nhận thấy nhiều người chỉ trích giáo viên chủ nhiệm gây lãng phí quỹ lớp, thậm chí nói giáo viên “ăn chặn”. Cô giáo khẳng định những lời nhận định này không đúng.

Lý giải về vấn đề tài chính, cô Thảo cho hay quỹ phụ huynh hiện nay được vận hành theo đúng quy định: giáo viên không cầm tiền. Mọi khoản thu chi đều do Ban đại diện cha mẹ học sinh phụ trách với mục đích duy nhất là chăm lo cho các em học sinh.

Hơn nữa, bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cũng chưa nêu rõ phần chè, bánh là do ai chuẩn bị, nên không thể vội vàng quy kết trách nhiệm cho giáo viên.

Nói thêm về việc chuẩn bị bánh, nước cho buổi họp phụ huynh, cô Thảo cho biết việc này tuỳ thuộc vào từng lớp, từng giáo viên chủ nhiệm. Ví dụ, ở lớp của cô Thảo, giáo viên phụ trách phần in ấn (chuẩn bị bảng tên, phiếu điểm cho học sinh), còn ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ mua thêm nước uống cho các phụ huynh đến dự.

“Nếu phần chè, bánh trong vụ việc trên là do giáo viên chuẩn bị, rất có thể giáo viên đó đã tự bỏ tiền túi chứ không phải dùng quỹ lớp như nhiều người suy đoán”, cô Thảo nhận định.

Nhìn chung, cá nhân cô Lê Thảo cho rằng việc chuẩn bị đồ ăn cho buổi họp phụ huynh không phải chuyện nghiêm trọng đến mức phải mang lên mạng xã hội tranh cãi. Điều quan trọng hơn hết vẫn là nội dung buổi họp và cách giao tiếp, trao đổi giữa giáo viên và cha mẹ học sinh và những kết quả đạt được sau buổi họp phụ huynh đó.

Họp phụ huynh hiện nay đã thay đổi tích cực

Tương tự, khi đọc những bài viết và bình luận được chia sẻ trên mạng xã hội, chị Thu Hà, phụ huynh có con đang học tiểu học tại TP.HCM, nói rằng bản thân chị thấy việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho buổi phụ huynh là điều bình thường, không đến mức bị lôi lên mạng xã hội chỉ trích hay đánh giá bằng những lời lẽ tiêu cực.

Là phụ huynh học sinh và từng tham gia nhiều buổi họp phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm, chị Hà nhận thấy các buổi họp phụ huynh ngày nay đã có thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Trước đây, họp phụ huynh thường diễn ra rất nhanh, không khí nặng nề và có thể ảnh hưởng đến cha mẹ và các học sinh thành tích kém.

Nhưng hiện tại, chị Hà cho rằng giáo viên đầu tư nhiều hơn về mặt không khí, tinh thần buổi họp. Không chỉ trang trí bảng đen, nhiều giáo viên còn chuẩn bị bảng tên học sinh, làm phiếu kết quả học tập với thiết kế bắt mắt, dễ thương. Còn về việc chuẩn bị đồ ăn, nước uống, chị Hà nói việc này thường do ban cha mẹ học sinh chủ động chuẩn bị, miễn là các phụ huynh đều thấy hài lòng, thoải mái.

“Buổi họp phụ huynh của lớp con tôi thường có nước suối và kẹo. Tôi thấy việc này hoàn toàn bình thường, không hiểu vì sao dân mạng lại trách mắng giáo viên", chị Hà chia sẻ.

