Đề xuất nhiều quy định mới mà giáo viên mầm non cần biết

Lần đầu tiên, dự thảo Thông tư quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng mầm non phải trực tiếp đứng lớp theo định mức bắt buộc, mở ra kỳ vọng về một mô hình quản lý mới vào lớp học.

Định mức giờ dạy đối với giáo viên

Tại Điều 6, Dự thảo Thông tư quy định cụ thể Định mức giờ dạy đối với giáo viên

1. Thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non bao gồm giờ dạy trực tiếp trên lớp, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian đón trẻ và trả trẻ, thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp (sau đây gọi chung là thời gian làm việc).

Thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp phải bảo đảm 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần.

2. Định mức giờ dạy trong 1 ngày:

a) Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày phải dạy trực tiếp trên lớp là 5h30 phút (không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ);

b) Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày phải dạy trực tiếp trên lớp là 4 giờ (không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ).

Về định mức giờ dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được quy định tại Điều 7 Dự thảo Thông tư

1. Ngoài các nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia dạy trẻ để nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý.

2. Định mức giờ dạy trong 1 tuần

- Hiệu trưởng là 2 giờ;

- Phó hiệu trưởng là 4 giờ.

3. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư này thay thế cho định mức giờ dạy.

4. Khi dạy đủ định mức giờ dạy được quy định, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được quy đổi các hoạt động chuyên môn theo quy định tại Điều 11 Thông tư này để tính tổng số giờ dạy khi tính số giờ dạy thêm (nếu có).

Giảm định mức giờ dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn ra giờ dạy

Đối với giáo viên kiêm nhiệm công việc chuyên môn, Dự thảo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy và quy đổi tại Điều 8 như sau:

1. Tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/tuần.

2. Tổ phó tổ chuyên môn được giảm 1 giờ dạy/tuần.

Về chế độ giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí việc làm khác (Điều 9)

Đối với những vị trí việc làm không bố trí được người làm việc mà phải phân công giáo viên kiêm nhiệm thì nhà trường được sử dụng giờ dạy để làm công việc đó, cụ thể như sau:

1. Giáo viên kiêm nhiệm vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được giảm 2 giờ dạy/tuần.

2. Giáo viên kiêm nhiệm vị trí việc làm văn thư được giảm 2 giờ dạy/tuần.

3. Giáo viên kiêm nhiệm vị trí việc làm thư viện (phụ trách cả phòng thư viện) được giảm 2 giờ dạy/tuần.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn