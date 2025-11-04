900 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư

Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 vừa tổ chức Phiên họp lần thứ IV. Phiên họp nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Kết quả thống kê năm nay cho thấy, có 1.073 ứng viên (100 ứng viên GS, 973 ứng viên PGS) nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại 117 hội đồng giáo sư cơ sở.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan và bỏ phiếu tín nhiệm, có 1.014 ứng viên (93 ứng viên GS, 921 ứng viên PGS) được đề nghị lên xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đã họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS sư năm 2025. Kết quả có 911 ứng viên (73 ứng viên GS, 938 ứng viên PGS) được đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận.

Tỷ lệ các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025 là 83,88%.

Sau 1 ngày làm việc công tâm, khách quan, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã thảo luận công khai từng hồ sơ ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Kết quả 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, trong đó 71 ứng viên GS, 829 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét ban đầu tại các hội đồng giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 83,88% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 71%, ứng viên PGS là 85,2%).

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, về cơ bản, chất lượng ứng viên năm 2025 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, các ứng viên đều đảm bảo có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các tạp chí có uy tín khác.

Tác giả: Hùng Quân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân