Giành lại sự sống cho bé 13 tháng tuổi mắc kim ghim trong phế quản

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa gắp cây kim trong đường thở bệnh nhi 13 tháng tuổi (ngụ Cà Mau).

Cây kim được bác sĩ gắp ra

Theo thông tin ban đầu, trong lúc cầm kim và chơi cùng chị, khi người lớn không để ý, bé bất ngờ sặc, khó thở vì nuốt cây kim.

Ngay sau đó, trẻ được chuyển viện khẩn cấp từ bệnh viện địa phương đến Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. Tại đây, ê-kíp gồm BSCKII Võ Thành Nhân, Phó Trưởng Khoa Hô hấp, cùng các bác sĩ nội soi và hồi sức đã nhanh chóng tiến hành can thiệp.

Quá trình nội soi cho thấy dị vật là một cây kim nằm trong phế quản, vị trí khó tiếp cận do đường thở nhỏ và mỏng. Sau can thiệp, dị vật được gắp ra an toàn, tình trạng hô hấp của trẻ ổn định trở lại.

BS Nhân cảnh báo, dị vật đường thở là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong thời điểm cuối năm khi gia đình dọn dẹp nhà cửa, sử dụng nhiều vật dụng nhỏ như kim chỉ, ghim, tăm tre, hạt dưa, pin cúc áo, đồ chơi kích thước nhỏ.

BS Nhân khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho trẻ phụ huynh cất giữ các vật nhỏ, sắc nhọn ngoài tầm với của trẻ; không để trẻ vừa ăn vừa chơi; luôn giám sát trẻ nhỏ, không chủ quan với các vật dụng tưởng chừng vô hại; chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ.

Cần đề mắt tới trẻ, tránh bị thương do pháo Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cũng cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 13 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng mặt và mắt do pháo nổ. Theo thông tin từ gia đình, số pháo này được đặt mua qua mạng và đốt tại nhà. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị bỏng sâu vùng mặt với nhiều mảng hoại tử da, tổn thương mắt nghiêm trọng bao gồm rách giác mạc, xuất huyết tiền phòng, nguy cơ cao dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Hiện trẻ đang được theo dõi và điều trị chuyên sâu, có thể phải trải qua nhiều lần can thiệp phẫu thuật. BS cảnh báo gia đình cần giám sát chặt chẽ trẻ, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Trong trường hợp xảy ra tai nạn bỏng hoặc chấn thương mắt, phụ huynh không tự ý điều trị tại nhà, cần sơ cứu rửa mắt ngay bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất. Việc cấp cứu kịp thời có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn thị lực và hạn chế di chứng lâu dài cho trẻ.

