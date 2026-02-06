Giang hồ 'Thảo nghé' bị khởi tố vì có hành vi thô bạo với thai phụ 8 tháng

Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh khởi tố với "Thảo nghé" vì có hành vi thô bạo với thai phụ 8 tháng - Ảnh: T.G

Ngày 5-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Thảo (49 tuổi, biệt danh "Thảo nghé", trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cùng bị khởi tố với "Thảo nghé" còn có Võ Phi Long (37 tuổi), cùng trú tại xã Trường Ninh và Trần Đình Dương (37 tuổi, trú tại phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 8-1, chị T.T.B. (trú tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) đến phòng nghỉ của chồng tại bãi tập kết cát thuộc thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu.

Tại đây, nhóm ba người gồm Thảo, Long và Dương xông vào trong và có hành vi chửi bới, to tiếng, sử dụng điện thoại quay video, cản trở hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng của hai vợ chồng chị B..

Nhóm này còn có hành vi tấn công thô bạo với chị B. khi chị đang mang thai tháng thứ 8.

Từ kết quả xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhận thấy các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể như người quay video, người cản trở xe ô tô chở cát, người tìm sổ ghi chép mua bán cát.

Được biết, "Thảo nghé" trước đó đã từng có tiền án về tội chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, vào ngày 21-3-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thảo về hành vi "chống người thi hành công vụ". Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình cũ đã tuyên phạt Thảo 6 tháng tù.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ