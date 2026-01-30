Trùm giang hồ Ý "ẻng" câu kết doanh nghiệp thu lời bất chính hàng tỉ đồng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành cáo trạng truy tố Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"; SN 1981, ngụ nhà 381A, Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) - một trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh - và 11 bị can khác về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật"; "Đánh bạc" và "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng") - trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh - và 7 đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cáo trạng truy tố thể hiện, ngày 15-8-2024, anh Khuất Duy T., là cộng tác viên chuyên trang Pháp luật Plus của Báo Pháp luật Việt Nam, đi làm có sự phân công, có giấy giới thiệu theo quy định (là người đang thi hành công vụ) đến Công ty Bất động sản Đạt - Ý làm việc, bị 8 đối tượng gồm Bùi Quốc Ý, Đào Duy Dũng (tức Dũng "Cà Mau", SN 1993); Trần Văn Cường (tức Cường "trắng", SN 1996); Lê Đức Anh (SN 1982); cùng ngụ phường Hạc Thành; Lê Đăng Trung (tức Trung "đơ", SN 1984) ngụ xã Lưu Vệ; Nguyễn Quốc Đông (tức Đông "tà", SN 1982; ngụ xã Hợp Tiến) và Bùi Khắc Phan (SN 1988); ngụ phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, đóng cửa để khống chế anh T..

Tại đây, nhóm này đã dùng tay chân đấm, đá anh T.. Sau đó, Bùi Khắc Phan giật điện thoại của anh T. để kiểm tra và biết anh T. được Phùng Bá D. (SN 1981, ngụ 469 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) thuê về viết bài về Ý; Nguyễn Quốc Đông lấy chiếc bút của anh T. để trên bàn (trị giá 1,5 triệu đồng) đưa cho Ý "ẻng" mở bút kiểm tra, bẻ thẻ nhớ, sau đó vứt vào sọt rác, không trả lại cho anh T..

Sau đó Bùi Quốc Ý cùng đồng phạm khống chế đưa anh T. đến gặp anh D. (cách vị trí nhà Ý khoảng 2,5 km). Tại đây, Ý và đồng phạm đã chửi bới, đe dọa, dằn mặt anh D. với mục đích không được nhờ báo chí viết bài về Bùi Quốc Ý.

Sau đó, nhóm côn đồ yêu cầu anh T. xin lỗi mới cho về.

Công an tỉnh thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam Phùng Quang Nghênh liên quan tới vụ án Ý "ẻng". Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau khi được thả, anh T. đã đến bệnh viện chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe nhưng chỉ bị sưng nề, không bị tổn thương bên trong. Do lo sợ hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm Bùi Quốc Ý, anh T. đã về Hà Nội, không dám tố cáo sự việc tới công an.

Về hành vi "Đánh bạc", ngày 24-9-2021, Nguyễn Quốc Đông và Phạm Văn Đức, đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá trận đấu Greuther Furth với Bayern Munich - giải Bundesliga, diễn ra vào lúc 1 giờ 30 ngày 25-9-2021, Nguyễn Quốc Đông đã bắt với Phạm Văn Đức 3 kèo, tổng số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Quốc Đông và Phạm Văn Đức trong trận bóng này hơn 26,2 triệu đồng.

Đối với hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", cáo trạng cho thấy, cuối năm 2023, Phùng Quang Nghênh (SN 1971, ngụ phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) và Phùng Ngọc Hải (SN 1980, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Bùi Quốc Ý thống nhất để Công ty CP đầu tư Minh Phúc do Phùng Quang Nghênh làm chủ tịch Hội đồng quản trị, làm thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất.

Trụ sở Công ty Bất động sản Đạt - Ý và cũng là nhà ở của Bùi Quốc Ý. Trong ảnh lực lượng công an đang thi hành khám xét ngày 15-7-2025

Ngày 27-6-2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp quyền khai thác khoáng sản đất tại khu vực dự án Trại gà giống Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hóa cho Công ty CP đầu tư Minh Phúc Group khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng trong diện tích 80.629,87 m2, khối lượng khoáng sản được phép khai thác là 907.278 m3, công suất khai thác là 544.366,71 m3/năm, thời hạn kể từ ngày 27-6-2024 đến hết ngày 1-3-2026.

Tuy nhiên, từ ngày 27-6-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã khai thác trong ranh giới mỏ 995.257,96 m3 và khối lượng đất khai thác vượt ranh giới mỏ 1.035,9 m3. Tổng khối lượng khai thác thực tế hơn 1,2 triệu m3, vượt mức cho phép 114.830,46 m3, thu lời bất chính trên 5,6 tỉ đồng.

Được biết, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có lịch xét xử sơ thẩm đối với Bùi Quốc Ý và 11 đồng phạm, dự kiến diễn ra ngày 3-2 tới đây.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Báo Người Lao Động