Giảm nhiệt nhà mái tôn nhờ 6 cách ai cũng có thể áp dụng

Nhà mái tôn tuy tiện lợi và tiết kiệm chi phí nhưng lại là nơi hấp nhiệt cực mạnh trong mùa nắng nóng. Làm thế nào để chống nóng hiệu quả, giảm áp lực cho điều hòa và tiết kiệm tiền điện trong mùa hè?

Tại nhiều đô thị và khu vực nông thôn, mái tôn vẫn là vật liệu được sử dụng rộng rãi cho nhà ở, nhà xưởng, cửa hàng hay công trình phụ trợ. Dù sở hữu nhiều ưu điểm về giá thành và tính linh hoạt trong thi công, mái tôn lại có nhược điểm là hấp thụ nhiệt mạnh. Khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 38-40 độ C, bề mặt mái tôn có thể nóng hơn rất nhiều, khiến nhiệt lượng truyền trực tiếp xuống không gian bên dưới.

Không ít gia đình cho biết dù đã bật quạt liên tục nhưng trong nhà vẫn ngột ngạt, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Thực tế này khiến nhu cầu tìm kiếm các giải pháp chống nóng cho mái tôn ngày càng trở nên cấp thiết.

Không gian nhà mái tôn mát mẻ hơn nhờ các giải pháp chống nóng thông minh (Ảnh minh họa)

Vì sao mái tôn khiến ngôi nhà trở nên nóng bức?

Theo các chuyên gia xây dựng, nguyên nhân chính nằm ở đặc tính vật liệu. Kim loại có khả năng hấp thụ và truyền nhiệt nhanh hơn nhiều so với các vật liệu khác như bê tông, gạch hoặc ngói.

Khi ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên mái tôn trong nhiều giờ liên tục, nhiệt lượng sẽ được hấp thụ và truyền xuống không gian bên dưới. Nếu công trình không có lớp cách nhiệt hoặc hệ thống thông gió phù hợp, nhiệt độ trong nhà có thể tăng cao đáng kể so với môi trường bên ngoài.

Ngoài ra, nhiều ngôi nhà hiện nay được xây dựng trên diện tích nhỏ, sát vách với công trình lân cận nên khả năng lưu thông không khí bị hạn chế. Điều này khiến hơi nóng tích tụ dưới mái, tạo cảm giác oi bức kéo dài ngay cả khi mặt trời đã lặn.

Mái tôn cũ có màu tối hoặc đã xuống cấp cũng thường hấp thụ nhiệt mạnh hơn, làm tình trạng nóng bức trở nên nghiêm trọng hơn trong mùa hè.

Sơn chống nóng là giải pháp đơn giản, chi phí hợp lý

Một trong những phương án được nhiều gia đình lựa chọn là sử dụng sơn chống nóng cho mái tôn.

Loại sơn này hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ bức xạ mặt trời, giúp hạn chế lượng nhiệt hấp thụ vào bề mặt mái. Khi được thi công đúng kỹ thuật, nhiệt độ mái có thể giảm đáng kể so với trước.

Ưu điểm lớn nhất của giải pháp này là chi phí đầu tư không quá cao, thời gian thi công nhanh và không ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Đặc biệt, sơn chống nóng còn góp phần bảo vệ bề mặt tôn trước tác động của thời tiết, giúp kéo dài tuổi thọ vật liệu.

Tuy nhiên, hiệu quả chống nóng phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm cũng như điều kiện thi công thực tế. Vì vậy, gia chủ nên lựa chọn các dòng sơn chuyên dụng có nguồn gốc rõ ràng để đạt hiệu quả tối ưu.

Lắp đặt tấm cách nhiệt giúp nhà mát hơn

Đối với những công trình thường xuyên chịu nắng gắt, việc bổ sung lớp cách nhiệt dưới mái tôn được đánh giá là giải pháp mang lại hiệu quả lâu dài.

Các vật liệu như túi khí cách nhiệt, bông thủy tinh, bông khoáng hoặc tấm xốp cách nhiệt có khả năng hạn chế quá trình truyền nhiệt từ mái xuống không gian bên dưới. Nhờ đó, nhiệt độ trong nhà được cải thiện đáng kể, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng cao điểm.

Ngoài tác dụng chống nóng, nhiều loại vật liệu còn có khả năng cách âm, giúp giảm tiếng ồn do mưa lớn hoặc các tác động từ môi trường bên ngoài.

Dù chi phí đầu tư ban đầu cao hơn so với sơn chống nóng, đây vẫn được xem là giải pháp kinh tế trong dài hạn khi góp phần giảm chi phí sử dụng điều hòa và nâng cao chất lượng không gian sống.

Làm trần chống nóng để tạo lớp đệm nhiệt

Một phương án khác được nhiều gia đình áp dụng là lắp đặt hệ trần thạch cao hoặc trần nhựa bên dưới mái tôn.

Khoảng không gian giữa mái và trần đóng vai trò như một lớp đệm nhiệt tự nhiên, giúp hạn chế lượng nhiệt truyền trực tiếp xuống khu vực sinh hoạt. Khi kết hợp cùng vật liệu cách nhiệt, hiệu quả chống nóng có thể được nâng lên đáng kể.

Ngoài lợi ích về công năng, hệ trần còn giúp tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, che đi các chi tiết kỹ thuật và tạo cảm giác gọn gàng, hiện đại hơn.

Đây là giải pháp phù hợp với những công trình đã hoàn thiện và cần cải tạo chống nóng mà không muốn thay đổi kết cấu mái hiện hữu.

Tăng cường thông gió để đẩy hơi nóng ra ngoài

Nhiều người thường tập trung vào việc ngăn nhiệt từ bên ngoài mà quên mất vai trò của thông gió trong việc làm mát công trình.

Thực tế, hơi nóng thường tích tụ ở khu vực cao nhất của ngôi nhà, đặc biệt là dưới mái tôn. Nếu không có lối thoát, lượng nhiệt này sẽ tiếp tục lan tỏa xuống các không gian bên dưới.

Việc bố trí cửa thông gió, ô thoáng hoặc lắp đặt quả cầu thông gió trên mái có thể giúp luồng khí nóng được đẩy ra ngoài hiệu quả hơn. Đồng thời, không khí mát từ bên ngoài sẽ được hút vào, tạo nên sự lưu thông tự nhiên trong công trình.

Giải pháp này có chi phí tương đối thấp nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, nhất là đối với nhà cấp bốn, nhà xưởng hoặc các công trình có diện tích mái lớn.

Trồng cây xanh và tạo mái che phụ trợ

Trong xu hướng kiến trúc xanh hiện nay, cây xanh được xem là “máy điều hòa tự nhiên” giúp giảm nhiệt cho công trình.

Các loại cây leo, giàn cây hoặc mái che bằng vật liệu nhẹ có thể hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp lên mái tôn. Nhờ đó, lượng nhiệt hấp thụ vào công trình giảm đáng kể.

Ngoài khả năng chống nóng, cây xanh còn giúp cải thiện chất lượng không khí, tăng độ ẩm và tạo cảm giác thư giãn cho không gian sống. Đây là giải pháp thân thiện với môi trường và phù hợp với nhiều loại hình nhà ở.

Kết hợp nhiều giải pháp để đạt hiệu quả tối ưu

Theo các chuyên gia, không có một giải pháp đơn lẻ nào có thể xử lý triệt để tình trạng mái tôn nóng bức trong mọi trường hợp. Hiệu quả chống nóng phụ thuộc vào hướng nhà, diện tích mái, điều kiện khí hậu và ngân sách đầu tư của từng gia đình.

Thay vì chỉ áp dụng một phương án, việc kết hợp giữa sơn chống nóng, vật liệu cách nhiệt, thông gió tự nhiên và cây xanh sẽ mang lại hiệu quả toàn diện hơn. Không chỉ giúp giảm nhiệt độ trong nhà, các giải pháp này còn góp phần tiết kiệm điện năng, nâng cao tuổi thọ công trình và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn