Giám đốc Holidays Việt Nam dựng kịch bản 'hợp đồng kỳ nghỉ' lừa gần 10.000 người

Ngày 7/7, Thành và Đinh Sơn Hải cùng 10 người bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP HCM) bắt để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đánh giá vụ án có quy mô đặc biệt lớn này; Thành giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP HCM. Đồng phạm đắc lực là Hải với tư cách giám đốc kinh doanh, phụ trách triển khai hoạt động và trực tiếp chỉ đạo các nhóm quản lý.

PC03 đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa); Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TP HCM).

Nguyễn Danh Thành chủ mưu lừa đảo. Ảnh: Công an TP HCM

Quá trình điều tra cáo buộc, công ty do Thành điều hành có hoạt động bài bản, được tổ chức chặt chẽ từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn cho đến khi ký hợp đồng. Sau khi khách hàng "sập bẫy", những người này tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối, ép buộc đầu tư thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ với giá trị khoảng 900 tỷ đồng đã được ký.

Cảnh sát đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản và dừng giao dịch đối với lượng tài sản trị giá khoảng 130 tỷ đồng.

Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với các chi nhánh của Công ty TNHH Holidays Việt Nam, hoặc bị lôi kéo bằng thủ đoạn tương tự, chủ động liên hệ trình báo để cung cấp thông tin.

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát khám xét 3 chi nhánh công ty Holidays Việt Nam. Video: Công an TP HCM

Liên quan đến các vụ lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ", đến nay Công an TP HCM đã bắt gần 300 người, khởi tố điều tra nhiều công ty với cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.600 tỷ đồng.

Nhà chức trách khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc mua bán sản phẩm nghỉ dưỡng hứa hẹn lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh, chuyển nhượng dễ dàng hoặc tặng ưu đãi lớn. Người dân nên tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, năng lực dự án cũng như quyền sở hữu thực tế trước khi đặt bút ký hợp đồng và chuyển tiền.

Thành viên công ty Holidays Việt Nam bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: vnexpress.net