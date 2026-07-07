Bắt người phụ nữ lừa đảo bằng cách 'chém gió' chạy việc

Nguyễn Thụy Bích Hồng bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 7-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thụy Bích Hồng (35 tuổi, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, công an tiếp nhận đơn tố giác của hai người phụ nữ, trú tại phường Đăk Cấm và xã Ngọk Bay (tỉnh Quảng Ngãi), tố cáo Hồng nhận tiền để xin việc rồi chiếm đoạt.

Kết quả điều tra xác định trong năm 2022, Hồng tự giới thiệu đang làm tại bộ phận tài chính của một công ty cao su ở TP.HCM và có mối quan hệ có thể xin việc vào công ty này.

Tin lời Hồng, hai nạn nhân đã giao tổng cộng 240 triệu đồng để nhờ xin việc nhưng không được giải quyết, số tiền cũng bị Hồng chiếm đoạt.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Hồng còn đưa ra thông tin gian dối về việc công ty nơi mình làm có dự án phân lô bán nền tại khu vực xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum (cũ), đồng thời nhận đứng ra mua đất giúp.

Tin tưởng, một nạn nhân tiếp tục giao 540 triệu đồng để mua đất dự án. Sau khi nhận tiền, Hồng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tổng số tiền cơ quan điều tra xác định Hồng đã chiếm đoạt của các bị hại là 780 triệu đồng.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn