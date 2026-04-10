Giám đốc Công ty Mua bán nợ Nhất Tín bị bắt vì 'khủng bố' để đòi 70 tỷ đồng

Thông tin được Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM công bố trưa 10/4. Hồ Minh Đạt, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín và Nguyễn Trung Đức (48 tuổi) cùng 7 người khác bị bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Động thái này được PC02 đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra về công ty Được Đất Bắc và các đường dây đòi nợ thuê quy mô lớn núp bóng doanh nghiệp.

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát bắt, khám xét nơi làm việc và nhà của băng nhóm thuộc Công ty Mua bán nợ Nhất Tín. Video: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, dù mang danh nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ, thực chất Công ty Nhất Tín do Đạt điều hành lại tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Nhóm này thường ký kết các "hợp đồng mua bán nợ" giả cách, để hợp thức hóa hành vi, với thỏa thuận ăn chia tỷ lệ từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được.

Hồ Minh Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Trong vụ án này, Nguyễn Trung Đức đã môi giới để nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng của bà Ngọc (ngụ phường Tam Long, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Sau khi có được "hợp đồng", Đạt cùng vợ là Nguyễn Thị Giang, chỉ đạo nhóm nhân viên triển khai các "chiến dịch gây áp lực".

Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, Đạt chỉ đạo đàn em chia thành nhiều nhóm nhỏ, thay phiên nhau bám sát "con mồi". Họ huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, cố tình để lộ các hình xăm trổ nhằm thị uy.

Những bị can thuộc Công ty mua bán nợ Nhất Tín. Ảnh: Công an TP HCM

Cả nhóm thường đi ôtô đến trước nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà Ngọc tại khu vực chợ Bà Rịa để tụ tập đông người, chửi bới và đe dọa. Các thành viên của Công ty Nhất Tín còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản tại cửa hàng của nạn nhân.

Sự việc kéo dài khiến hoạt động kinh doanh của bà Ngọc bị ngưng trệ, người thân và nhân viên luôn sống trong cảnh hoang mang, lo sợ.

Vào cuộc điều tra, PC02 đã bắt vợ chồng Đạt và đồng phạm. Khám xét trụ sở công ty và nơi ở của Đạt, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu quan trọng gồm các hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục và phương tiện di chuyển phục vụ cho việc đi "khủng bố" nạn nhân.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM đang tiếp tục truy bắt những người liên quan, kêu gọi những ai đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Tác giả: Quốc Thắng

