Trung Quốc giải cứu 137 người mắc kẹt trên núi ở Thanh Hải

Nhóm du khách này bị mắc kẹt sau khi bão tuyết bất ngờ ập xuống sườn dốc phía đông dãy núi ở tỉnh Thanh Hải, khu vực Tây Bắc Trung Quốc.

Tính đến sáng ngày 6/10, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 137 người đi bộ mạo hiểm (trekker) bị mắc kẹt trên ngọn núi này, tất cả đều trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, đã có 1 người khác thiệt mạng do bị hạ thân nhiệt và sốc độ cao.

Tuyết rơi dày tại một khu du lịch ở Tân Cương. Ảnh: CCTV News

Trước đó, ngày 5/10, công an huyện Môn Nguyên, tỉnh Thanh Hải nhận được tin báo có nhóm người đi bộ bị mắc kẹt trên núi sau khi di chuyển từ thành phố Trương Dịch của tỉnh Cam Túc đến khu vực Lão Hổ Câu (Laohugou) của tỉnh Thanh Hải, nơi có độ cao trung bình hơn 4.000 mét, địa hình phức tạp và thời tiết thay đổi thất thường. Lực lượng công an đã cùng các đội phản ứng nhanh của tỉnh triển khai công tác cứu hộ.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, trận bão tuyết ngày 4/10 ở sườn đông núi Qomolangma được đánh giá là mạnh nhất trong các kỳ nghỉ lễ Quốc khánh gần đây. Tầm nhìn tại khu vực có thời điểm giảm xuống dưới 1m khi nhiều tuyến đường bị tuyết vùi lấp, khiến các phương tiện không thể đi qua.

Cùng thời điểm với vụ việc ở Thanh Hải, một vụ mắc kẹt khác lên tới gần 1.000 người cũng xảy ra trên núi Everest ở Tây Tạng. Tuy nhiên, toàn bộ người bị mắc kẹt đã liên lạc được với chính quyền và lực lượng cứu hộ.

Khu danh thắng Kanas ở Tân Cương cũng phải tiến hành kiểm soát giao thông do nhiệt độ giảm và tuyết rơi.

Trung Quốc hiện vẫn đang trong kỳ nghỉ Quốc khánh và Trung thu kéo dài 8 ngày, lượng khách du lịch đổ về các khu vực núi cao tăng mạnh, khiến công tác cứu hộ và sơ tán gặp nhiều khó khăn.

Tác giả: Bích Thuận

Nguồn tin: vov.vn