Giải cứu người phụ nữ có biểu hiện tâm thần đứng trên nóc nhà

Công an phường Hiệp Ninh nhanh chóng cử cán bộ đến ngay hiện trường leo lên nóc nhà tiếp cận, bảo vệ chị A. Đồng thời, Công an phường Hiệp Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lực lượng cứu nạn.

Nạn nhân được giải cứu an toàn.

Tại hiện trường, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh vừa thuyết phục, vừa triển khai các biện pháp cùng trang thiết bị phương tiện giải cứu nạn nhân. Đến lúc 12h25’ cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa chị A. xuống mặt đất an toàn.

Tác giả: T.Nhung-H.Thủy

Nguồn tin: cand.com.vn