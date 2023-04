Giải cứu cô gái 'diễn xiếc' trên... đường dây cáp quang

Đến 19h30 ngày 16/4, người dân tại xã An Tây (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã giải cứu thành công cô gái đi trên dây cáp quang.

Trước đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày, một cô gái có biểu hiện “ngáo đá” bất ngờ trèo lên đường dây cáp quang bên đường ĐT 744, đoạn thuộc địa.

Cô gái đi trên dây cáp.

Người dân giải cứu thành công "diễn viên xiếc".

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã động viên cô gái đứng yên, không di chuyển để tránh bị té ngã. Tuy nhiên, "diễn viên xiếc" nghiệp dư này vẫn tiếp tục đi trên dây cáp hướng đến... trạm biến áp.

Một số người vào nhà người dân gần hiện trường mượn nệm giường đặt dưới đường dây, đề phòng nạn nhân bị trượt chân rơi tự do xuống đất.

Clip cô gái trèo lên dây cáp quang "diễn xiếc".

Một số người khác tận dụng chiếc xe tải đi ngang qua hiện trường, trèo lên thùng xe và giải cứu thành công cô gái.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong