Giá xăng tiếp tục giảm từ chiều nay 24/10

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (24/10).

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 40 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới là 19.690 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 20.890 đồng/lít, sau khi được điều chỉnh giảm 70 đồng/lít so với giá bán lẻ từ ngày 17/10.

Cũng từ 15h00 chiều 24/10, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.050 đồng/lít (giảm 270 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 18.570 đồng/lít (giảm 50 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Trong kỳ điều hành này, riêng giá dầu mazut 180CST 3.5S tiếp tục tăng 130 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán mới là 16.220 đồng/kg.

Giá 2 loại xăng và 2 loại dầu tiếp tục giảm giá từ chiều 24/10

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 17 - 24/10 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như lo ngại xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông, cơn bão lớn đổ bộ vào Mỹ khiến nhu cầu nhiên liệu tăng đột biến, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn,… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 17 và kỳ điều hành ngày 24/10 là: 81,934 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,344 USD/thùng, tương đương tăng 6,98%); 88,272 USD/thùng xăng RON95 (tăng 6,462 USD/thùng, tương đương tăng 7,90%); 89,678 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,174 USD/thùng, tương đương tăng 7,39%); 89,974 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 6,156 USD/thùng, tương đương tăng 7,34%); 455,618 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 22,594 USD/tấn, tương đương tăng 5,22%).

Tính từ đầu năm đến nay, giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 41 kỳ điều chỉnh giá, trong đó mặt hàng xăng RON95, E5RON92 có 19 lần tăng và 22 lần giảm, dầu diesel 16 lần tăng, 25 lần giảm và dầu mazut có 23 lần tăng, 18 lần giảm.

Tác giả: Nguyễn Quỳnh

Nguồn tin: Báo VOV