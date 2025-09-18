Giá xăng dầu tăng từ chiều nay

Điều hành giá xăng dầu từ 15h ngày 18-9 - Ảnh: Q.ĐỊNH

Tại kỳ điều hành chiều nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng 230 đồng mỗi lít xăng E5RON92 lên mức 19.986 đồng/lít.

Xăng RON95 cũng tăng nhưng ở mức 208 đồng/lít. Theo đó, giá niêm yết sau điều chỉnh là 20.608 đồng/lít.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng giá, trong đó dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng, lên 18.705 đồng/lít. Giá mỗi lít dầu hỏa sẽ tăng 176 đồng, nhưng không cao hơn 18.544 đồng/lít. Còn dầu mazut tăng 40 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Việc điều chỉnh giá do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h chiều 18-9.

Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Fed hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Theo đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới là: 80,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,336 USD/thùng); 82,676 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,136 USD/thùng)…

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ