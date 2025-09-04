Giá xăng tăng lần thứ 3, lên gần 20.500 đồng/lít

Cơ quan điều hành liên bộ quyết định xăng E5 RON tăng 80 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.851 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít, lên 20.439 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng lần thứ 3 liên tiếp

Dầu diesel 0.05S tăng 116 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 18.473 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, lên 18.314 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 116 đồng/kg, lên 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp theo của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Như vậy, giá xăng tăng lần thứ 3 liên tiếp. Ở kỳ điều hành cách đây 1 tuần, giá xăng tăng 307 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, lên 20.363 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng do ảnh hưởng từ thị trường thế giới

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng bởi thị trường xăng dầu thế giới. Tại kỳ điều hành lần này, thị trường thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 7-9-2025; đồng USD giảm giá…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Trên thị trường thế giới, rạng sáng nay 4-9, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, ghi nhận giá dầu thô thế giới suy giảm.

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 12 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,8 USD/thùng, giảm 1,76 USD/thùng, tương đương giảm mạnh gần 2,7% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,4 USD/thùng, giảm 1,7 USD/thùng, tương ứng mức giảm 2,48% về giá so với ngày hôm qua.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động