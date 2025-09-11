Giá xăng giảm nhẹ, dầu diesel tăng lên 18.643 đồng/lít

Cơ quan điều hành liên bộ quyết định xăng E5 RON giảm 95 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.756 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít, về 20.400 đồng/lít.

Giá xăng giảm, dầu tăng

Ngược chiều, dầu diesel 0.05S tăng 170 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên hơn 18.643 đồng/lít; dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, lên 18.368 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 286 đồng/kg, về 15.090 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Như vậy, giá xăng đã chấm dứt đà tăng. Cách dây 7 ngày, giá xăng dầu tăng 80 đồng - 116 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng, giảm tùy từng mặt hàng

Theo liên bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10-2025; đồng USD giảm giá… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Trên thị trường thế giới, rạng sáng nay 11-9, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, ghi nhận giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng mạnh.

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 27 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,7 USD/thùng, tăng 1 USD/thùng, tương đương tăng gần 1,75% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,5 USD/thùng, tăng 1,18 USD/thùng, tương ứng mức tăng 1,8% về giá so với ngày hôm qua.

Sự phục hồi của giá dầu thô làm kìm hãm đà giảm nhanh của giá dầu thô bình quân tháng 9, trong đó dầu WTI giảm 0,35%, dầu Brent giảm 1,14% so với giá dầu thô tháng liền kề trước. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm từ 4,28% đến 5,3% giá trị.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động