Giá xăng dầu lại đồng loạt giảm sâu, có loại gần 1.700 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ nay 25-6.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, có loại giảm gần 1.700 đồng/lít

Theo đó, giá xăng E5 giảm 767 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.359 đồng/lít; Giá xăng E10 giảm 837 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng/lít; Dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.650 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.030 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 25-6, nhà điều hành thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít với xăng sinh học; dầu diesel và dầu mazut cùng trích ở mức 800 đồng/lít/kg. Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Liên quan đến mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30-9-2026.

Theo dự thảo, các chính sách ưu đãi về thuế đang áp dụng sẽ được gia hạn thêm ba tháng, từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi ở mức 0% đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu. Đồng thời, thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng này cũng được duy trì ở mức 0 đồng.

Bên cạnh đó, chính sách không tính thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay cũng được đề xuất kéo dài đến hết quý III năm nay.

Theo dự thảo, nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9. Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất để Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện.

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: Báo Người lao động