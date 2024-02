Gia tăng nạn tảo hôn ở miền núi Nghệ An

Your browser does not support the video tag.

Những đôi trai gái đang là học sinh đi chơi xuân, yêu nhau và đến với nhau một cách rất chóng vánh và vội vàng, để rồi sau đó là những lời ru buồn sau các bản làng mờ sương của những cô bé, tuổi còn chưa đến tuổi trăng tròn. Một tương lai mờ mịt làm vợ, làm mẹ và cuộc sống quanh quẩn đói nghèo.

"Chị em lấy chồng năm chị em 14 tuổi. Lấy chồng được 2 năm nay. Chị em mới sinh em bé. Đi lấy chồng khổ lắm, em thương chị em lắm", học sinh Sồng Y Sềnh, lớp 9, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, chia sẻ.

"Em với chồng em cũng chưa quen nhau. Bạn bè chơi thân với nhau, nhưng em không biết tại sao em lại lấy. Mọi thứ thay đổi rất nhiều. Bây giờ có thêm con thì tiền bạc rất quan trọng. Bởi vì phải mua tã, mua sữa cho con nên rất thiếu thốn", em Sồng Y Pái, 16 tuổi, xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An, bày tỏ.

Ông Nguyễn Công Danh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết, huyện Kỳ Sơn có rất nhiều, đặc biệt là xã Na Ngoi, học sinh lấy chồng, lấy vợ tương đối lớn. Phong tục lấy chồng, lấy vợ của dân tộc Mông là bắt vợ - thường xảy ra, kể cả trong năm học, nhưng dịp Tết Nguyên đán là nhiều nhất. Nhà trường đã họp và đang chuẩn bị tổ chức vận động các em.

Được biết, năm học 2022 - 2023, 154 học sinh của các trường THCS ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An nghỉ học do tảo hôn.

"Phụ huynh có nói là có xin phép nhà chồng để con lấy chồng xong có thể đi học trở lại , nhưng gia đình chồng không cho phép. Khả năng vận động rất khó", cô giáo Ngô Thị Hương, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An, cho hay.

